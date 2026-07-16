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"טראמפ חייב להיהרג": סרטון חריג של מועמד לקונגרס חולל סערה

ויליאם אפהאם, מועמד רפובליקני לקונגרס וקצין לשעבר בחיל הנחתים, פרסם סרטון בו קרא להרוג את הנשיא טראמפ. הסרטון עורר גינויים רבים

"הוא ייהרג ויישלח לגיהינום", הדברים שחוללו סערה
"הוא ייהרג ויישלח לגיהינום", הדברים שחוללו סערה| צילום: William Upham

סערה בארצות הברית: ויליאם אפהאם (William Upham), מועמד עצמאי מטעם המפלגה הרפובליקנית לקונגרס במחוז החמישי של פלורידה וקצין לשעבר בחיל הנחתים האמריקני, פרסם סרטון שבו אמר שהנשיא "חייב להיהרג".

בסרטון המלא, שאורכו קרוב לשבע דקות, טען אפהאם כי ארצות הברית מצויה ב"מאבק רוחני" וכי טראמפ הוא "משיח שקר". הוא הוסיף כי "הוא חייב להיהרג".

חיל הנחתים האמריקני גינה בחריפות את דבריו והבהיר כי אפהאם שוחרר מהשירות מסיבות רפואיות במאי 2025, וכי התבטאויותיו "מנוגדות באופן ישיר לשבועה שנשבע ולערכי החיל".

גם השירות החשאי האמריקני מסר כי הוא מודע להתבטאויות וכי כל אמירה העלולה להתפרש כאיום על אדם הנמצא תחת אבטחתו נבדקת. מטעמי ביטחון, נמסר, לא יימסרו פרטים נוספים על אופי הבדיקה.

שר הצי בפועל, האנג קאו, גינה אף הוא את הדברים וכתב כי אפהאם "אינו עוד איש חיל הנחתים ואינו מייצג את ערכינו". נכון לעת פרסום הידיעה, אפהאם לא הגיב לפניות התקשורת בנושא.

דונלד טראמפחקירהרצחאיוםפלורידה

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