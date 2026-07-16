סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס טוען כי גורמים מסוימים בתוך ממשלת ישראל ניסו להשפיע על דעת הקהל האמריקאית במטרה להתנגד להסכם שגיבשה ארצות הברית לסיום המלחמה עם איראן, כך פורסם בפרק פודקאסט עם המארח ג'ו רוגן.

את הדברים אמר סגן הנשיא לאחר שדיווח דומה פורסם במגזין ה'טיים', לפיו ישראל שכרה את שירותיו של יועץ בכיר לצורך השפעה פרו-ישראלית על דעת הקהל האמריקני.

לשכת ראש ממשלת ישראל לא מסרה תגובה מיידית לבקשת תגובה בנושא, אך בכירים ישראלים שדיברו בעילום שם ציינו כי תנאי ההסכם שנחתם בחודש שעבר רעים לישראל, מאחר שהם אינם מטפלים בחששות מפני תוכנית הטילים הבליסטיים והגרעין של טהרן.

ואנס יצא להגנת ההסכם לסיום המלחמה, שספג ביקורת קשה בישראל ובארצות הברית על כך שלא פירק את מתקני הגרעין והגביל את פעילות ישראל מול ארגון חיזבאללה בלבנון, והצהיר כי "אני יודע מעבר לכל צל של ספק שהיו אנשים בתוך הממשלה הישראלית שמנסים, כאילו, למעשה להסיט אותנו מהמדיניות הזו מכיוון שהם רוצים להמשיך במערכה הצבאית".

סגן הנשיא הוסיף כי למרות מערכות היחסים הטובות שלו עם חלק מחברי הממשלה, "יש כמה אנשים בתוך המערכת שלהם שאנחנו יודעים מעבר לכל צל של ספק שמבצעים מניפולציות ומנסים לשנות את דעת הקהל האמריקאית כדי להשאיר את המלחמה נמשכת ללא הגבלת זמן".

כאשר נשאל ואנס האם ארצות הברית הייתה מעורבת במלחמה האחרונה עם איראן אלמלא ההשפעה הישראלית, השיב בחיוב והסביר כי "אני חושב שהנשיא, בנפרד מכל השפעה מצד ישראל, מאמין בצורה חזקה מאוד, ושוב אני מסכים עם זה, שלאיראן לא צריך להיות נשק גרעיני".

לדבריו, מדינות רבות, בהן בעלות ברית ויריבות, מנסות להשפיע על המדיניות בוושינגטון וזהו פשוט טבעו של מנהיג פוליטי כיום, כאשר גם ניסיונות מצד רוסיה אינם מטרידים אותו באופן אישי, אולם "מה שכן מפריע לי זה כשהמבצעים האלה, קמפייני ההשפעה האלה, למעשה משפיעים על השיקול הפוליטי האמריקאי".

ההתבטאויות הללו מצטרפות לביקורת חריפה שמתח סגן הנשיא בחודש יוני האחרון נגד המבקרים הישראלים של ההסכם עם איראן, אז הצהיר כי הנשיא דונלד טראמפ הוא בן הברית היחיד של ישראל, תוך שהוא מזכיר את מיליארדי הדולרים שמקבלת המדינה במסגרת הסיוע הביטחוני האמריקאי.