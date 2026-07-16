במהלך המלחמה, הכריז נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על פרויקט החופש, אותו ביטל כעבור פחות מ-24 שעות.

עד כה לא ברור בדיוק מדוע ביטל הנשיא את הפרויקט שנועד להעביר ספינות במצרי הורמוז הנצור על ידי איראן, אך לפי דיווחים היה לזה קשר להתנגדות של מדינות ערביות - בפרט סעודיה, לסייע למהלך.

למרות שארצות הברית לא הכריזה באופן רשמי על חזרתו של פרויקט החופש, מה שמתרחש בפועל במצרי הורמוז מזכיר אותו מאוד.

רק שלשום נכנס לתוקפו המצור המחודש על איראן, בעוד ארצות הברית מעבירה ספינות דרך המעבר העומאני, בעוד סנטקום מכריז על כך שהמצר פתוח לכולם - חוץ מלאיראן.

ארה"ב ניצלה אפוא את ההפוגה של ימי הפסקת האש כדי לפתוח מעבר בטוח עבור הספינות המעוניינות לחצות את מצרי הורמוז, מבלי להכריז באופן רשמי על מבצע לשחרור הורמוז.

התוצאה: ספינות ממשיכות לחצות את הורמוז תחת השגחה אמריקנית במסלול ייעודי, בעוד איראן נאבקת במתקפות אמריקניות בצד האיראני של המיצר. אנליסטים מציינים שגם מחיר הנפט שאמנם עלה מאז חודשו חילופי האש בין הצדדים, לא חזר למחיר שהיה בזמן המלחמה, מצב של WIN-WIN עבור ממשל טראמפ שהעביר את הלחץ של הורמוז לצד האיראני.