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מתחת לאף של איראן

מהלך גאוני: טראמפ חזר למבצע "פרויקט החופש" - ואף אחד לא שם לב

ארצות הברית ממשיכה להעביר ספינות באופן גלוי דרך המיצר העומאני, בעוד היא מסרבת להעביר ספינות איראניות ואף תוקפת כאלו המנסות לפרוץ את המצור בכוח | הפסקת האש סיפקה לארה"ב את ההפוגה הנדרשת כדי להפוך את הקערה על פיה ולחדש את פרויקט החופש מתחת לאף של איראן (אנליזה) 

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

במהלך המלחמה, הכריז נשיא ארה"ב על פרויקט החופש, אותו ביטל כעבור פחות מ-24 שעות.

עד כה לא ברור בדיוק מדוע ביטל הנשיא את הפרויקט שנועד להעביר ספינות במצרי הורמוז הנצור על ידי איראן, אך לפי דיווחים היה לזה קשר להתנגדות של מדינות ערביות - בפרט סעודיה, לסייע למהלך.

למרות שארצות הברית לא הכריזה באופן רשמי על חזרתו של פרויקט החופש, מה שמתרחש בפועל במצרי הורמוז מזכיר אותו מאוד.

רק שלשום נכנס לתוקפו המצור המחודש על איראן, בעוד ארצות הברית מעבירה ספינות דרך המעבר העומאני, בעוד סנטקום מכריז על כך שהמצר פתוח לכולם - חוץ מלאיראן.

ארה"ב ניצלה אפוא את ההפוגה של ימי הפסקת האש כדי לפתוח מעבר בטוח עבור הספינות המעוניינות לחצות את מצרי הורמוז, מבלי להכריז באופן רשמי על מבצע לשחרור הורמוז.

התוצאה: ספינות ממשיכות לחצות את הורמוז תחת השגחה אמריקנית במסלול ייעודי, בעוד איראן נאבקת במתקפות אמריקניות בצד האיראני של המיצר. אנליסטים מציינים שגם מחיר הנפט שאמנם עלה מאז חודשו חילופי האש בין הצדדים, לא חזר למחיר שהיה בזמן המלחמה, מצב של WIN-WIN עבור ממשל טראמפ שהעביר את הלחץ של הורמוז לצד האיראני.

דונלד טראמפפרשנותמצרי הורמוז

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