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בוא לכלוב, נסגור את החשבון: האנטר ביידן בהזמנה חגיגית לטראמפ

מנקמה אישית על תמונה במסדרונות הבית הלבן ועד להזמנה לקרב כלוב שיסגור את חובותיו: האנטר ביידן שובר שתיקה בראיון חסר מעצורים | "הגיע הזמן להפסיק לשתוק ולהתחיל להשיב מלחמה שערה למשפחת טראמפ" (חדשות בעולם)

האנטר ביידן | התמונה של ג'ו ביידן (צילום: מסך)

האנטר ביידן, שנתפס במשך שנים כנטל פוליטי על אביו, השלים השבוע את המהפך שלו ל"פרובוקטור ללא עכבות".

בראיון נפיץ לתוכניתו של ג'ים אקוסטה, ביידן הבן תקף חזיתית את , את משפחתו ואפילו את כתבי הבית הלבן, כשהוא מבהיר שתם עידן הממלכתיות מבחינתו.

במהלך הראיון, ביידן התייחס בזעם למקרה בו טראמפ כינה את כתבת בלומברג, קתרין לוסי, בכינוי הגנאי "פיגי" (חזיר קטן) על המטוס הנשיאותי.

האנטר לא חסך בביקורת מהעיתונאים שנכחו במקום: "הוא פנה לכתבת ואמר לה 'שקט, פיגי!'. למה אף אחד מהקולגות שלך לא הסתובב אליו ואמר לו 'תתבייש אדוני הנשיא!'?!

ביידן הוסיף כי לו הוא היה נוכח באירוע, הוא לא היה מצליח לעצור את עצמו: "הייתי אומר לו: 'זה לא ראוי. תחזור בך. הוא השווה זאת ליחס של אביו, ג'ו ביידן, לתקשורת: "הדרך שבה הנשיא התייחס לעיתונות הייתה טובה בשנות אור מכל מה שאנחנו רואים עכשיו. זה פשוט לא מקובל".

תמונה של ביידן שהוחלפה
תמונה של ביידן שהוחלפה| צילום: צילום: הבית הלבן

האנטר חשף כי המניע למתקפה חסרת התקדים הוא אישי לחלוטין, וקשור למה שהוא רואה כעשור של רדיפה נגד משפחתו. הוא הצביע על צעד ספציפי של טראמפ כמו הצבת תמונה ממוסגרת של מכשיר ה"אוטופּן" (מכשיר לחתימה אוטומטית) על אכסדרת הבית הלבן, כמהלך שנועד להשפיל את אביו ולרמוז שאינו כשיר לחתום על מסמכים בעצמו.

לצד הכעס, ביידן הבן שחזר על ההצעה שלו לקיים קרב MMA (אמנויות לחימה משולבות) מול דונלד טראמפ. כחובב מושבע של ענף ה-UFC, הוא טען כי כבר הזמין את טראמפ ואת טראמפ הבן לדו-קרב בזירה שלוש פעמים, אך לא קיבל מענה.

"קרב הכלוב הזה הוא הדרך שבה אני מתכנן לפרוע את כל החובות שלי", התלוצץ ביידן, בהתייחסו לקשיים הכלכליים והמשפטיים שליוו אותו בשנים האחרונות.

האנטר, שזכה לאחרונה בפיצויים של 1.7 מיליון דולר בתביעת דיבה, נראה נחוש מתמיד להמשיך בקו הלוחמני שלו ברשתות החברתיות ובפודקאסט החדש שלו "איפה האנטר?".

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