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קרעו את הרשת

סיוט מחשמל: מאות עכבישים השתלטו על כבל חשמלי ויצרו מחזה אימה

עשרות עכבישים נצפו כשהם תלויים לאורך קו חשמל, מוקפים בקורי ענק. אלא שמאחורי המראה המצמרר מסתתר מנגנון טבעי ומרתק (חדשות בעולם)

בסרטון שהופץ ברשת נראים עשרות עכבישים כשהם מתרכזים לאורך כבל חשמל, כאשר קורים לבנים נמתחים בין החוטים ויוצרים מראה יוצא דופן. המראה החריג גרם לרבים לחשוב שמדובר באירוע נדיר או אפילו בפלישה מסתורית של חרקים.

התיעוד צולם באזור באלי שבאינדונזיה, והפך במהירות לוויראלי לאחר שמשתמשים ברשת שיתפו את התמונות.

אולם, מאחורי המחזה המפחיד מסתתרת תופעה טבעית המכונה לעיתים "בלונינג" שיטה שבה עכבישים צעירים או מינים מסוימים משגרים קורים דקים אל הרוח, המאפשרים להם להיסחף למרחקים ולמצוא מקומות חדשים להתיישבות.

עשרות עכבישים השתלטו על כבל חשמלי ויצרו מחזה אימה
עשרות עכבישים השתלטו על כבל חשמלי ויצרו מחזה אימה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

במקרים מסוימים, קווי חשמל, גדרות ועצים משמשים עבורם נקודות עצירה נוחות, במיוחד כאשר תנאי מזג האוויר והרוחות מתאימים. המבנים הגבוהים מאפשרים לעכבישים לפרוס את הקורים שלהם ולהיעזר בזרמי האוויר.

למרות שהמראה עשוי להיראות מאיים, מומחים מדגישים כי רוב העכבישים אינם מהווים סכנה לבני אדם, והתופעה היא חלק ממחזור החיים הטבעי שלהם.

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