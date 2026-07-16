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האוהד האמיץ: ארגנטינאי בודד חולץ מהמון זועם בלונדון

יעוד דרמטי מלונדון מציג רגע מתוח שבו אוהד ארגנטינה בודד מצא את עצמו מוקף בעשרות אוהדי אנגליה | שוטרי משטרת לונדון מיהרו להתערב (חדשות בעולם)

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האוהד האמיץ: ארגנטינאי בודד חולץ מהמון זועם בלונדון (צילום: רשתות חברתיות)

הרוחות ברחובות לונדון סערו לאחר משחק הכדורגל בין אנגליה לארגנטינה, בו האחרונה הביסה את נבחרת לונדון. כאשר עימות טעון בין אוהדים הוביל להתערבות משטרתית מהירה.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות נראה אוהד ארגנטינאי כשהוא עומד לבדו מול קבוצה גדולה של אוהדי אנגליה. האוהד, שזוהה כשהוא לובש חולצה של נבחרת ארגנטינה, מצא את עצמו מוקף בקהל שהתקבץ סביבו.

האוהד האמיץ: ארגנטינאי בודד חולץ מהמון זועם בלונדון
האוהד האמיץ: ארגנטינאי בודד חולץ מהמון זועם בלונדון| צילום: צילום: רשתות חברתיות

שוטרי משטרת לונדון שהיו באזור זיהו את המצב והגיעו במהירות למקום. השוטרים יצרו חיץ בין האוהד לבין ההמון, ליוו אותו החוצה והרחיקו אותו מהאזור כדי למנוע הסלמה.

האירוע מגיע על רקע האווירה המתוחה סביב משחקי הענק בין אנגליה לארגנטינה, שבהם היריבות הספורטיבית גולשה למחוץ גבולות המשחק.

לצד החגיגות והיריבות הספורטיבית, עלה מחדש גם הנושא הרגיש של איי פוקלנד. אם הנצחון המזהיר שחקני נבחרת ארגנטינה תועדו כשהם עומדים לצד שלט הנוגע לסכסוך על האיים, סוגיה לאומית רגישה שממשיכה לעורר רגשות עזים במדינה.

פוליטיקה במגרש - נבחרת ארגנטינה עם הכיתוב: "איי מלבינס (איי פוקלנד) הם ארגנטינאיים (צילום: רשתות חברתיות)

עבור רבים בארגנטינה, איי פוקלנד, המכונים במדינה "מלווינס", הם סמל לתביעה היסטורית לריבונות, בעוד שבריטניה ממשיכה לשלוט בהם מאז המאה ה־19. המחלוקת בין המדינות הגיעה לשיאה במלחמת פוקלנד בשנת 1982, שבה נהרגו מאות חיילים משני הצדדים.

המסר של הנבחרת החזיר את הסוגיה ההיסטורית אל מרכז השיח, במיוחד על רקע היריבות הטעונה בין אנגליה לארגנטינה, שמלווה את שתי המדינות גם עשרות שנים לאחר המלחמה.

לונדוןארגנטינהמונדיאלליונל מסיאיי פוקלנד
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