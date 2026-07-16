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תקרית סטרילית

חילוץ ממעמקי האסלה: מבצע דרמטי לחילוץ אדם שנפל לשירותים כימיים

קריאת מצוקה חריגה הובילה לגיוס של מספר צוותי כיבוי ואמבולנס, שנאלצו לפרק לגורמים שירותים כימיים כדי להציל גבר שנלכד בתוכם | תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות חושף את רגעי החילוץ המורכבים – ואת הסיום הסטרילי והרטוב שחיכה ללכוד בחוץ (חדשות בעולם)

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החילוץ הדרמטי (צילום: מסך)

צוותי החילוץ וההצלה בקנזס סיטי מורגלים במגוון רחב של מקרי חירום, אך קריאת המצוקה שהתקבלה ביום רביעי האחרון הצליחה להפתיע גם את המנוסים שבהם. מה שהחל כדיווח על אדם במצוקה, התברר במהירות כמבצע חילוץ מורכב, ומביך במיוחד.

מספר ניידות כיבוי אש ואמבולנס הוזעקו לזירה לאחר שהתקבל דיווח על גבר שנלכד בחלקו התחתון של תא שירותים כימיים נייד. הגבר, שזהותו לא הותרה לפרסום, מצא את עצמו תקוע עמוק מתחת למושב האסלה, ללא כל יכולת להיחלץ בכוחות עצמו.

מבצע דרמטי לחילוץ אדם שנפל לשירותים כימיים
מבצע דרמטי לחילוץ אדם שנפל לשירותים כימיים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מחלצים שהגיעו למקום הבינו במהירות כי שיטות החילוץ השגרתיות לא יעבדו במקרה הרגיש הזה. לוחמי האש נאלצו להשתמש בציוד חיתוך ופריצה מכני כדי לנסר ולפרק את מבנה הפלסטיק של התא הנייד, על מנת להגיע אל הגבר שנלכד בתוך המכל מבלי לפגוע בו.

בסרטונים שהופצו ברשת על ידי עוברי אורח, נראה הגבר כשהוא מנסה להיאחז בשולי פתח האסלה בזמן שכוחות ההצלה פועלים מסביבו בנחישות כדי לחלצו מהמלכודת הלא-נעימה.

לאחר מאמצים מורכבים, הצליחו לוחמי האש לשלוף את האיש כשהוא בריא ושלם. מיד עם יציאתו מהמתקן, לקחו הכבאים יוזמה והשתמשו בצינורות המים של כבאיות האש כדי לשטוף ולחטא אותו היטב בזירה, לקול תדהמתם של העוברים והשבים.

נסיבות הגעתו של האיש אל תוך מעמקי השירותים הכימיים נותרו בשלב זה תעלומה.

חילוץכיבוי אשכבאות והצלהשירותים ציבורייםחילוץ והצלה
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3
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
2
שיטטטטטט
בשט
1
חחחחה חזק!🤣🤣🤣🤣🤣🤣 איך אפשר להתקע בתוך שרותים?
לא הבנתי
כולל להיתקע בתחתית אסלה כימית
חחחח אמריקה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות

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