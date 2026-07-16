החילוץ הדרמטי ( צילום: מסך )

צוותי החילוץ וההצלה בקנזס סיטי מורגלים במגוון רחב של מקרי חירום, אך קריאת המצוקה שהתקבלה ביום רביעי האחרון הצליחה להפתיע גם את המנוסים שבהם. מה שהחל כדיווח על אדם במצוקה, התברר במהירות כמבצע חילוץ מורכב, ומביך במיוחד.

מספר ניידות כיבוי אש ואמבולנס הוזעקו לזירה לאחר שהתקבל דיווח על גבר שנלכד בחלקו התחתון של תא שירותים כימיים נייד. הגבר, שזהותו לא הותרה לפרסום, מצא את עצמו תקוע עמוק מתחת למושב האסלה, ללא כל יכולת להיחלץ בכוחות עצמו.

מבצע דרמטי לחילוץ אדם שנפל לשירותים כימיים - צילום: רשתות חברתיות מבצע דרמטי לחילוץ אדם שנפל לשירותים כימיים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 3:15