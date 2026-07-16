זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': סגן ראש עיר חרדי בשכר בעיר חרדית, מודאג מאוד בימים האחרונים. הסיבה: בקרוב המשכורת שלו צפויה להיעצר ולעבור לחבר מועצה לא חרדי וזאת במסגרת ההסכם הקואליציוני שנחתם מיד לאחר הבחירות. מאחורי הקלעים היו דיבורים שאולי המשכורת תימשך בתנאי שיבטיחו לראש העיר תמיכה גם בבחירות הקרובות - אך הסיכוי לך אפסי.

רגע לפני הריאיון הבלעדי שהדהד בכל התקשורת הישראלית, 'זופניק' תפס את יו"ר ש"ס אריה דרעי צועד במסדרונות משרדי 'כיכר השבת' עם פרשן הבית ישי כהן בדרכו לאולפן לשחרר את צרור הכותרות שעוררו סערה.

יממה קודם לכן, הציג ח"כ אביגדור ליברמן לישי כהן את שלט "הבוס" שמופיע בלשכתו, בכדי להזכיר לכולם מי הבוס בכנסת. 'זופניק' תהה האם מדובר בהעברת מסר לחברו לשעבר אריה דרעי.

אחרי האולפנים, מתברר שישי כהן לא שוכח שעיתונאי טוב חייב לנשום את אבק השטח ובתחילת השבוע 'זופניק' התלווה אליו למנהרות חיזבאללה בעומק לבנון.

אשר רוט, המפיק האגדי של 'כיכר השבת', נצפה בדרום לבנון, באחת ממנהרות החיזבאללה המטורפות שנבנו לא הרחק מישראל, ונמצאות כעת בשליטה ישראלית.

במהלך בייביסיטר תפסנו את יוסי סרגובסקי שלנו מנסה ללהק את חגי לובר, אביו של סמ"ר אלישע יהונתן לובר ז"ל, לחבר בפאנל 'כיפות שחורות'.

מאחורי הקלעים של הצילומים לקראת תשעה באב, תפס 'זופניק' במשרדי 'כיכר השבת' את הרב יוסף חיים אוהב ציון משוחח עם יוסי עבדו על תופעת המונדיאל ומשחקי הכדורגל ומה לימוד המוסר שאפשר ללמוד מהמשחקים. ולמי יש שמות של שדים? | צפו

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הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מברך את כתב השטח של 'כיכר השבת' קובי ישראל: "תזכה לקדש שם שמים ברבים, יגדיל תורה ויאדיר".

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את הפרשן ישראל כהן קלט 'זופניק' השבוע לצידו של איציק סעידיאן מראשי הלוחמים למען הלומי הקרב שהפך לסמל לאחר הטרגדיה האישית שלו והשיקום. כהן הבטיח לסעידיאן כי הנציגים החרדים יפעלו למען זכויותיהם של הלומי הקרב ואילו סעידיאן הצהיר כי לימוד תורה הוא ערך עליון בשבילו כמו לכלל העם היהודי. 'זופניק' מציין כי אכן כל אלו שניסו לעשות מחלוקת וסיבוב תקשורתי על מאבק כביכול בין הלוחמים לבין לומדי התורה, נחלו כישלון מוחץ.

והנה הפרשן ישראל כהן ברגע של מנוחה בחוף הים בתל אביב.

אחרי ההצלחה הגדולה עם צירופו של שלומי גיל ל'ערוץ 16' על תקן הכתב הפוליטי, גם דב אייכלר החליט לעזוב את הרדיו ולשמש ככתב לענייני חרדים של הערוץ. רגע לפני המהדורה המרכזית תפסנו את הסיירת שלומי ודב בסלפי משותף.

איש התקשורת יענקל"ה פרידמן, שפרש גם הוא מרדיו 'קול חי' לאחר חמש שנים, נצפה קורא את סיקור הפרישה ב'כיכר השבת'.

( צילום: אברימי מלול )

מאה עיתונאים חרדים התארחו השבוע במוזיאון הסובלנות בירושלים לאירוע היסטורי בעולם התקשורת החרדי - כנס היסוד של מועצת העיתונאים החרדים, ביוזמת 'קרן זריחה'. 'זופניק' שכמובן השתתף באירוע תפס את מנכ"ל הקרן אבי וידרמן בסוד שיח עם מיכאל שמש מ'ערוץ 13'.

( צילום: אשר רוט )

בקצה השני של השולחן תפסנו סוד שיח סוער בין עורך 'בקהילה' שלמה קוק לפרשן הפוליטי וההיסטוריון יעקב ריבלין, שאף קיבל תעודת הערכה מיוחדת בכנס.

( צילום: אשר רוט )

המשתתפים נהנו מהרצאה מרתקת של ד"ר אבישי בן חיים שנשא את ההרצאה המרכזית וסיפר על המהפכים שעברה העיתונות החרדית.

( צילום: אשר רוט )

את ישראל וינברג, רמ"ט מנכ"ל 'רשת הגנים' ומי שריכז את עבודת המטה שהובילה להישג הגדול לרשתות הגנים, ראינו השבוע במעונו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, לצדם של המנכ"לים הגדולים הרב יעקב סגל והרב ישראל גולומב, שהובילו את המהלך מול גדולי ישראל. תמיד אמרו ל'זופניק' שוינברג עוד יגיע רחוק, מסתבר שזה כבר קורה בשטח. 'זופניק' מצטרף לברכות על ההישג המרשים.

הרה"צ רבי נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, אשר ערך במהלך השבוע האחרון מסע נגידים בפולין, נצפה כשהוא סועד את נפשו בתוך רכב הפאר המרווח שהועמד לרשותו לצורך המסע.

פרחי החסידים מיהרו להשוות את המחזה המיוחד לחסידים הראשונים ותלמידי הבעל שם טוב, שהיו סועדים את נפשם בדרכים בעת שהיו עושים את דרכם ברכב ובסוסים אל רבם, והנה לפניכם התיעוד.

הטייס שהחזיר את משלחת חסידי גור משבת התאחדות בראשות הרה"צ רבי נחמיה אלתר בנו של האדמו"ר מגור, ביקש לחבוש את הספודיק לראשו.

- צילום: ינון שבילי | צילום: צילום: ינון שבילי 10 10 0:00 / 0:15

בזמן שאדמו"רי בית נדבורנה - קרעטנשניף - צינור השפע וכו', עושים פעמיהם לעיירת בישטנא לפקוד את קברו של אבי השושלת הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זי"ע בתשעת הימים. המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן נצפה פוקד גם הוא קברי צדיקים, אך ללא טיסות וללא טרמינל, אלא כאן בארץ, בבית העלמין בבני ברק, נצפה שופך שיח על קברו של החזון איש זי"ע.

תיעוד זה מזכיר לציבור הענק הפוקד קברי צדיקים בחו"ל, כי גם כאן, גם ליד הבית, טמונים גדולי ומצוקי ארץ שהרעישו שמים ופעלו ישועות בחיים חיותם ולאחר הסתלקותם.

ובזמן שרבי אלימלך פקד את קברו של החזון איש, נצפה האדמו"ר מווערצקי בסיום עבודת הקודש של סעודת ראש חודש בעיירת קרעסטיר, לשם הגיע לפעול ישועות לכלל ולפרט. ניתן להבחין שהאדמו"ר מגודל ענוותנותו נצפה יושב על כסא פשוט, ללא שום משב"ק נאמן סביבו.

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את שדרן הרדיו מנחם טוקר, ראינו לומד את הדף היומי בזום בשיעורו של הרב אלי סטפנסקי, בחצי גמר המונדיאל בארצות הברית.

בהמשך השבוע ראינו את מנחם טוקר והילדים, במתחם ה-VIP של שחקני הכדורגל בנבחרת ארגנטינה שהעפילה לגמר המונדיאל.

מגיש הטלוויזיה ינון מגל, באמירת משנה וקדיש על הסנאטור האמריקני לינדזי גרהאם, רגע לפני שידור ב'ערוץ 14'.

( צילום: ראובן סגרון )

העיתונאי ארי קלמן הכתב לענייני חרדים של ערוץ 'i24NEWS', חגג ברית לבנו השני - ויקרא שמו בישראל: אליהו.

את העיתונאי אריה ארליך עורך עיתון 'משפחה' והפרסומאי מנדי נאבול, תפסנו לאחר פגישה במערכת העיתון.

את כוכב הרשת שוקי סלומון תפסנו מצלם קמפיין ברחובות רבי עקיבא בבני ברק כשעל הצילום מופקד לוי קדם.

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את רב הסלבס מרדכי חסידים, איש התקשורת יוסי אליטוב עורך עיתון 'משפחה', עורך הדין אבי אדר ואנשי העסקים העסקים פיני עזרא ויחיאל קצביאן, ראינו במעדנייה בירושלים.

איש התיירות אבי קליין מהונגריה, נצפה מלווה את האדמו"ר ממז'יבוז', בכניסה לציון של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר, מהצד נראה הקלידן דוד שם טוב.

( צילום: משה קליין )

הזמר שמוליק סוכות והרב אורן לוי, בהקלטות לשיר חדש באולפן של המוזיקאי אלי קליין.

- צילום: נטע לוין | צילום: צילום: נטע לוין 10 10 0:00 / 0:22

הזמר מידד טסה נצפה השבוע בתפילה בכותל המערבי.

( צילום: יאיר פליישמן )

הזמר שולי רנד והראפר 'שרק' נצפו יחד בשוק מחנה יהודה בירושלים.

( צילום: זיוה כהן )

חברי מקהלת 'נרננה' שטסו להופיע בדינר יוקרתי בשווייץ, נתפסו ברגע של מנוחה על שפת האגם המקומי.

את הזמר שרוליק מילר ראינו בדרכו לרכיבה על סוס בשקיעה בחופי סיני.

הראפר יאיר אלייצור והרב אורן לוי, בביקור אצל הרבנית 'מומו' נכדתו של 'הבן איש חי' בירושלים.

- צילום: ישראל אס | צילום: צילום: ישראל אס 10 10 0:00 / 1:40

המוזיקאי דוד שם טוב בתפילה בציונו של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר ולאחר מכן זכה לברכה מהאדמו"ר ממז'יבוז'.

( צילום: רשת הנקודה )

את הזמרים שרוליק אדלר ומשה דוד וייסמנדל, המפיק מוישי ביכלר ויזם הנדל"ן אליעזר ביכלר, ראינו בנופש בהרי האלפים באוסטריה.

במהלך הדיון על החוק להקפאת מעצרם של לומדי התורה ראינו התייעצות במליאה של יו"ר ש"ס אריה דרעי וחברי הכנסת אוריאל בוסו וינון אזולאי.

( צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת )

בצד השני של המליאה תפסנו את שרת התחבורה מירי רגב בסוד שיח עם יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני.

( צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת )

והנה חברת-הכנסת טלי גוטליב ויו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט בשיחה עם יו"ר ש"ס אריה דרעי במליאה.

( צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת )

ראש הממשלה בנימין נתניהו שהשתתף בחלק מההצבעה, נצפה עם מכשיר הטלפון בידו, כשעל עדשות המצלמה יש מדבקות אדומות כאמצעי ביטחון.

( צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת )

בשיאה של המהומה בכנסת, ראינו את חברי הכנסת מאיר פרוש, ארז מלול ואוריאל בוסו משיבים לח"כי האופוזיציה, בעוד יו"ר ש"ס אריה דרעי מסמן ש"ס בידו.

( צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת )

בניחום אבלים בבית משפחת בלוי, 'זופניק' ראה את יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב, שהגיע לנחם את הרב פרץ בלוי, מנהל בית הספר 'בית חנה'. 'זופניק' יכול לספר שהקשר המעניין בין השניים החל עוד בתקופה בה מקלב כיהן כממונה על החינוך בעיריית ירושלים.

את ח"כ ינון אזולאי ראינו מחבק את הלומי הקרב בכנסת, רגע לאחר אישור חוק הלומי הקרב בקריאה שנייה ושלישית.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בהנחת תפילין ראשונה לבנו שובאל.

יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ, מעניק את ספרו 'אנחנו' עם הקדשה אישית לרב הסלבס מרדכי חסידים.

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שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל, בברכה והתייעצות אצל המקובל הרב נתנאל שריקי.

( צילום: גיא ק. )

איילה בן גביר, רעייתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מתברכת ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן: "עליכם נאמר 'וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ'".

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עזרא כהן שגריר פנמה בישראל, גבריאל זליאסניק שגריר צ'ילה בישראל, אלחנדרו רובין צימרמן שגריר פרגוואי בישראל, יעקב חגואל יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד, באירוע מצוצמם של שגרירות ארגנטינה בישראל לזכרם של נרצחי הפיגוע בבניין הקהילה היהודית בארגנטינה לפני 32 שנה, ביוזמת השגריר בישראל שמעון אקסל ואחניש.

בועז יוסף מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, בקביעת מזוזה בלשכת חיפה המחודשת, לאחר שנה וחודש בה הלשכה לא פעלה בעקבות פגיעת טיל איראני.

את הנגיד שמוליק הלפרין ראינו מחלק ארטיקים לילדים שסיימו 'דף היומי משניות' במסגרת המיזם שלו.

איש העסקים יקי רייסנר הכניס ספר תורה בביתו בסביון באירוע יוקרתי בהשתתפות אישי ציבור ואנשי עסקים, לעילוי נשמת סבא שלו הגאון הרב אברהם רייסנר זצ"ל. עו"ד אריאל יונגר היועץ המשפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית בני ברק ערך סיום מסכת בכדי שיוכלו לשמוע מוזיקה באירוע, על החלק המוזיקלי הופקדו המוזיקאים ארי היל ודודי פלדמן.

- צילום: דודי קפלר ושי רייסנר | צילום: צילום: דודי קפלר ושי רייסנר 10 10 0:00 / 1:36

במהלך האירוע ראינו את הזמר משה פרץ ואלעד קופרמן מבכירי תעשיית הטלוויזיה בישראל שהתקרב לדת וחזר בתשובה, כותבים אות בספר התורה.

( צילום: אביעד ושי רייסנר )

איש העסקים שלומי בלוך מתברך מהאדמו"ר רבי שמעון בוסו, בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

( צילום: שמחה זיסל הורוביץ )

לייזר היימן סמנכ"ל 'איחוד הצלה' שמתנדב גם בכבאות והצלה, אירח השבוע במטה 'איחוד הצלה' את בכירי כבאות והצלה במחוז יהודה ושומרון.

רב פקד הרב ראובן כמיל רב מחוז דרום במשטרה, יהונתן אוסטין מבכיר משטרת דימונה ובני ביטון ראש העיר דימונה, בתמונה משותפת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו שהגיע לביקור מקצועי בדימונה.

הצלם ארן חן מתברך ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

( צילום: שמעון ברדי )

את הצלם נועם אליהו ראינו מתברך ממזכה הרבים הרב ליאור גלזר.

המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', במסע חיזוק בקהילות היהודיות במיאמי.

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לאחר מכן ראינו את 'הרנטגן', בביקור אצל הרב יצחק לסרי מרבני מיאמי ואחיו המפיק מוטי לסרי.

ניצב משנה הרב רמי ברכיהו הרב הראשי למשטרת ישראל ורב פקד אליהו קב רב מחוז תל אביב במשטרה, בשיעור בלכתי למתנדבי זק"א ת"א בראשות המנכ"ל צבי חסיד וקצין המבצעים יחיאל גולדמן.

( צילום: יוני קנר )

אשת התקשורת יעל צין מתברכת מאביה ששימש סנדק בברית משפחתית.

( צילום: עדי אברהם )

העיתונאית אריאלה שטרנבך מ'ערוץ 13' ובעלה ד"ר זאב מרסקי חגגו ברית לבנם השני - ויקרא שמו בישראל: קֶדֶם.

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היזמית שלי הוד מויאל מתוכנית הכרישים ב'ערוץ 12', נצפה במהלך סיור מקצועי בארגון 'מזור' עם המנכ"ל נחום פראנק.

את הראפר שי הורביץ - 'שרק', ראינו בברכה והתייעצות אצל האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך'.

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: