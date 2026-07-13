מטוס קטלני מטורקיה: מצרים מציפה את הגבול בכטב"מים

הצבא המצרי - צילום: הדובר הצבאי הרשמי של הכוחות המזוינים של מצרים הצבא המצרי | צילום: צילום: הדובר הצבאי הרשמי של הכוחות המזוינים של מצרים 10 10 0:00 / 0:41

בבסיס המבודד איסט אוויינאט, השוכן בנקודה אסטרטגית בדרום-מערב מצרים סמוך למשולש הגבולות עם סודאן ולוב, נרשמה נחיתה שמשנה את כללי המשחק. מטוס מדגם Airbus A400M, שהמריא מנמל התעופה צ'ורלו בטורקיה – המרכז הראשי של יצרנית המל"טים "באיקאר" – נשא בבטנו טכנולוגיה צבאית מתקדמת שהופכת את זירת המלחמה בסודאן למגרש של הגדולים.

על פי מעקב מודיעין גלוי (OSINT) ונתוני טרנספונדרים, מדובר בהובלה ישירה של כטב"מי תקיפה כבדים מדגם Bayraktar Akıncı וחלקי חילוף. המשמעות ברורה: מצרים עוברת מגיבוי דיפלומטי לתמיכה צבאית אקטיבית. בסיס איסט אוויינאט, ששימש עד כה כנקודת תצפית, הופך לנקודת זינוק עבור תקיפות עומק אוויריות בתוך סודאן.

הצבא הטורקי מתעצם - צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה הצבא הטורקי מתעצם | צילום: צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה 10 10 0:00 / 1:42

נקודת המפנה: הלקח מאל-פאשר

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השינוי הקיצוני במדיניות קהיר – מגיבוי דיפלומטי למעורבות צבאית בשטח – נולד לאחר נפילת העיר האסטרטגית אל-פאשר לידי כוחות ה-RSF. כפי שדיווח כיכר השבת, כוחות ה-Rapid Support Forces השתלטו על אזור דארפור המערבי בשבוע שעבר, לאחר שהפילו את צבא סודאן המתחרה מהעיר שעברה מצור של 18 חודשים.

עבור המצרים, מדובר בקו אדום שחור שמהווה איום ישיר על הביטחון הלאומי. מאז ההשתלטות התפשטו דיווחים וסרטונים המתעדים פשעים נגד אזרחים, כולל הכאות, הרג ופשעים נוספים. לפי ארגון הבריאות העולמי, לפחות 460 בני אדם נהרגו בבית חולים אחד בלבד, כאשר המחבלים נכנסו פנימה וביצעו טבח בכל מי שנקרה בדרכם.

שיתוף הפעולה החדש עם אנקרה, שסיפקה את הכלים הקטלניים, מאפשר למצרים להפעיל כוח אווירי משמעותי מבלי לחשוף טייסים בקרב. הכטב"מים הטורקיים, שהוכיחו את יעילותם במספר זירות קרב, מספקים יכולת תקיפה מדויקת ממרחק בטוח.

מטוסי הקרב של פקיסטן ( צילום: חיל האוויר של פקיסטן | חשבון רשמי )

מלחמת פרוקסי אזורית

המהלך הזה מציב את טורקיה ומצרים במסלול התנגשות סמוי מול איחוד האמירויות. בעוד האמירויות מממנות את מצרים, הן גם משמשות כפטרוניות המרכזיות של מיליציית ה-RSF, תוך העברת אמצעי לחימה דרך מסדרונים לוגיסטיים בלוב ובצ'אד. כעת, כשהכטב"מים הטורקיים בשמיים, המשוואה האזורית הופכת למורכבת ומסוכנת מאי פעם.

המתיחות האזורית מתעצמת על רקע מהלכים נוספים באזור. כפי שנחשף לאחרונה, ערב הסעודית מנהלת מגעים מתקדמים עם פקיסטן להמרת הלוואת ענק בסך שני מיליארד דולר לעסקת רכש צבאי, כאשר מטוסי הקרב JF-17 מיועדים לעבור לידיו של צבא סודאן. המהלך מאפשר לריאד להעניק סיוע קטלני ומשמעותי לבעלת בריתה בסודאן מבלי להכביד על תקציב המדינה.

בזמן שהעיניים נשואות לדרפור, טורקיה ומצרים רוקמות ברית אסטרטגית שמשנה את פני המזרח התיכון. הכטב"מים הטורקיים, המוכרים ביכולות התקיפה המתקדמות שלהם, מספקים למצרים יתרון טכנולוגי משמעותי בזירה המורכבת של סודאן.

יצוין כי טורקיה עצמה נמצאת בתהליך של שינוי אסטרטגי ביחסיה עם המערב. כפי שדיווחנו, פרשן טורקי טען כי טורקיה השלימה מכירת מערכות ההגנה האווירית S-400 למדינה שלישית במפרץ, מהלך שעשוי להסיר את הסנקציות האמריקאיות ולאפשר לאנקרה לרכוש מטוסי F-35 מתקדמים.

המשמעות האסטרטגית של המהלך המצרי-טורקי חורגת מעבר לסודאן. הוא מעיד על שינוי בכוחות האזוריים, כאשר ברית חדשה בין קהיר לאנקרה מדאיגה את ישראל במובן האסטרטגי ועשויה להשפיע על המהלכים הצבאיים באזור.