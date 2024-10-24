נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר בשבוע שעבר לעמיתו הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן כי יתמוך ברכישת מטוסי קרב מתקדמים, כולל F-35. בפגישה בבית הלבן נצפתה על דש מקטורנו סיכת F-22 – מטוס שאינו נמכר לחו"ל (בעולם)
שעה לפני חג שמחת תורה נשמעו פיצוץ וקולות ירי במתחם חברת תעשיית האוויר והחלל הטורקית "TUSAS" שבאנקרה | משרד הפנים הטורקי כינה את האירוע "מתקפת טרור", ומסר כי יש במקום הרוגים ופצועים | בטלוויזיה הטורקית דווח כי הפיצוץ נגרם על-ידי מחבל מתאבד (בעולם)
שני שוטרים טורקים נפצעו אמש בפיגוע התאבדות שהתרחש מול משרד הפנים הטורקי בבירה אנקרה | הטורקים הודיעו על אזרח שנרצח על ידי המחבלים טרם הפיגוע | ארגון הפועלים של כורדיסטאן ה-PKK לקח אחריות על פיגוע הטרור | מצלמות האבטחה תיעדו את המחבל מגיע לאזור - ומפוצץ את עצמו | תיעוד דרמטי (בעולם)