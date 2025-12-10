מערכת ה-S400 ( צילום: שאטרסטוק )

שגריר ארצות הברית באנקרה, טום בארק, פרסם היום (שלישי) הודעה חריגה וחד-משמעית בחשבון ה-X הרשמי של השגרירות, ובה מסר אופטימי במיוחד על עתיד שיתוף הפעולה הביטחוני בין שתי המדינות.

הציטוט הדרמטי: השגריר ייחס את ההתקדמות לחיבור האישי בין שני המנהיגים: "בזכות היחסים האישיים החזקים בין הנשיא טראמפ לנשיא ארדואן, מתקיימות כעת השיחות הפוריות ביותר זה כמעט עשור בנושא מערכת ה-S-400 וה-F-35". ההקשר: ההודעה מגיעה על רקע חידוש הקשרים החמים בין דונלד טראמפ לרג'פ טאיפ ארדואן, מאז חזרתו של טראמפ לבית הלבן. המשבר: איך טורקיה איבדה 12 מיליארד דולר? ההתקדמות מגיעה על רקע משבר עמוק שפרץ ב-2019, כאשר טורקיה רכשה סוללות הגנה אווירית S-400 מרוסיה. מהלך זה נתפס בוושינגטון כהפרה בוטה של הברית, שהובילה להטלת סנקציות חריפות (CAATSA) ולהוצאה מיידית של טורקיה מתוכנית ייצור והרכש של מטוס ה-F-35. טורקיה, שהייתה שותפה בכירה בייצור למעלה מ-1,000 רכיבים למטוס החמקן, ספגה הפסד של חוזים בהיקף של כ-12 מיליארד דולר, והייתה המדינה הראשונה אי פעם שהורחקה מהפרויקט היוקרתי.

מטוס F-35 ( שאטרסטוק )

התנאי האמריקני: "פתרון קבוע ומאומת" לטילים הרוסיים

גורמים אמריקניים אישרו כי בימים האחרונים התקיימו מגעים אינטנסיביים בדרגים גבוהים, כולל שיחת טלפון ארוכה בין שר ההגנה המיועד פיט הגסת' למקבילו הטורקי יאשאר גולר.

בוושינגטון מבהירים כי כל הסדר עתידי ידרוש מטורקיה "פתרון קבוע ומאומת" לטילי ה-S-400 הרוסיים.

בין האפשרויות שהוצבו: פירוק מלא, העברה למדינה שלישית, או ניתוק מוחלט של המערכת מרשתות טורקיות.

תגובת אנקרה: מקורות בלשכת ראש הממשלה הטורקי אמרו כי אנקרה "מוכנה לבחון פתרונות יצירתיים" שישמרו על ריבונותה, אך יאפשרו את חזרתה לתוכנית המטוסים.

ההשלכות האסטרטגיות: בישראל עוקבים בדאגה

אם אכן יושג הסכם בין המדינות, זו תהיה אחת ההפתעות הגיאו-אסטרטגיות המשמעותיות ביותר של ממשל טראמפ 2.0. במקרה כזה, מעבר אפשרי של מטוסים מתקדמים לידי אנקרה עשוי לשנות באופן דרמטי את מאזן הכוחות במזרח התיכון ובמרחב הים השחור.

במקביל, גורמי ביטחון ישראליים עוקבים אחר ההתפתחויות בדאגה, נוכח ההשלכות האפשריות על היתרון האיכותי של צה"ל. ההסדר עשוי להיות מוכרז כבר במהלך ביקור אפשרי של ארדואן בוושינגטון בתחילת 2026.