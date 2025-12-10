גבר אמריקאי נעצר ביום שישי האחרון, לאחר שרשויות האכיפה גילו עשרות מהגרים לא חוקיים מוסתרים בתוך המשאית בה נהג.

האירוע התרחש במחוז לה סל, טקסס. שוטר ממחלקת הביטחון הציבורי במדינה עצר משאית פרייטליינר לבנה, לאחר שנצפתה נוסעת בשולי הדרך.

במהלך העצירה גילה השוטר כי הנהג, ג’ון דיוויד אמאיה בן ה־24, מפעיל לכאורה את המשאית ללא רישיון נהיגה מסחרי.

בתיעוד מצלמת הגוף של השוטר נשמע אמאיה טוען שהוא עובד בחברה פרטית, ומתפרץ כאשר השוטר מבקש רשות לערוך חיפוש ברכב. הוא שאל אם הדבר מחויב לפי חוק, והמשיך להתנגד לחיפוש באומרו ש"אין סיבה לכך".

השוטר הודיע לו בתגובה כי יזעיק יחידת כלבנים משטרתיים, וכי יהיה לו בסיס חוקי לערוך חיפוש אם הכלב יאתר ממצא חשוד. אמאיה השיב שהוא מדבר עם עורך דינו.

זמן קצר לאחר מכן הגיעו כוחות נוספים. הכלב המשטרתי ביצע סריקה סביב המשאית, וזיהה ריח חשוד. כשהשוטרים פתחו את התא האחורי של המשאית הם נדהמו לגלות בתוכו 23 מהגרים בלתי חוקיים.

משמר הגבול קיבל לידיו את המהגרים, שמוצאם מגואטמלה, הונדורס, אל סלבדור, מקסיקו וניקרגואה.

אמאיה נעצר במקום, והואשם ב־23 סעיפים של הברחת בני אדם. על פי חוק שנחתם בידי מושל טקסס גרג אבוט בשנת 2023, כל מי שמורשע בהברחת בני אדם צפוי לעונש מינימום של עשר שנות מאסר.