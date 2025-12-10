ריצת אמוק לעצמאות: כמה כסף טורקיה משקיעה על ייצור צוללות?

התעשייה הביטחונית הטורקית נמצאת בתנופה חסרת תקדים: במספנות גילצ'יק החל לאחרונה ייצור של צוללת ראשונה מתוצרת מקומית, במקביל לתחילת בנייתה של משחתת הגנה אווירית (גנ"א) מדגם TF-2000 במספנות איסטנבול.

האסטרטגיה הלאומית: שני פרויקטים אלו מצביעים על מגמה ברורה מצד אנקרה לשדרג באופן משמעותי את יכולותיה הימיות במסגרת מאמץ לאומי רחב.

ה"כיפת ברזל" הטורקית: על פי דיווח של העיתון Daily Sabah, המהלכים הם חלק מאסטרטגיה רחבת היקף שמטרתה לבסס יכולות ייצור מקומיות לכל צורכי הביטחון – כולל מערכות יירוט והגנה – תחת פרויקט הגנה רב-שכבתי המכונה "כיפת ברזל" הטורקית.

כל זאת כאמור, במטרה להפחית את התלות ביצרנים זרים.

המירוץ הבינלאומי: טורקיה מצטרפת למגמה עולמית

מגמת העצמאות הביטחונית וההתחמשות הימית אינה ייחודית לטורקיה, והיא משתלבת במגמה עולמית של העצמת תעשיות מקומיות בקרב בעלות בריתות אזוריות.

דרום קוריאה: על פי דיווח של אתר Defense Post, נבנית כעת הצוללת השישית מדגם KSS-3 מסדרת Dosan, שתהיה מצוידת בטילים בליסטיים.הודו: נמשכת העבודה על צוללות מסדרת Kalvari וכן על צוללת גרעינית ראשונה מתוצרת מקומית.אוסטרליה: החל שלב ההרכבה של צוללת תקיפה חדשה במסגרת פרויקט SEA 1000.

ההשקעה הטורקית: 6.5 מיליארד דולר בשבוע אחד

ההאצה בפיתוח התעשייה הביטחונית של טורקיה בשני העשורים האחרונים היא משמעותית. רק בשבוע האחרון נחתמו במדינה חוזים חדשים בשווי כולל של 6.5 מיליארד דולר, לטובת ייצור מערכות נוספות שישולבו בפרויקט ההגנה הלאומי.

יוזמות אלו מדגישות את שאיפתה של אנקרה למצב את עצמה כשחקן מרכזי בזירה הביטחונית האזורית והבינלאומית, תוך השגת ריבונות טכנולוגית והרחבת התשתית התעשייתית המקומית.