כיכר השבת
מירוץ החימוש הימי

ריצת אמוק לעצמאות: כמה כסף טורקיה משקיעה על ייצור צוללות?

אנקרה מנסה להפוך לעצמאית בתחום הביטחון הלאומי ויוצאת לדרך עם שני פרויקטים ימיים אסטרטגיים; השאיפה הטורקית להפוך ליצרנית צבאית גלובלית משתלבת עם מגמות דומות באוסטרליה, הודו ודרום קוריאה (בעולם)

לוחמים אמריקאים בים הקריבי (צילום: צבא ארה"ב )

התעשייה הביטחונית הטורקית נמצאת בתנופה חסרת תקדים: במספנות גילצ'יק החל לאחרונה ייצור של צוללת ראשונה מתוצרת מקומית, במקביל לתחילת בנייתה של משחתת הגנה אווירית (גנ"א) מדגם TF-2000 במספנות איסטנבול.

האסטרטגיה הלאומית: שני פרויקטים אלו מצביעים על מגמה ברורה מצד אנקרה לשדרג באופן משמעותי את יכולותיה הימיות במסגרת מאמץ לאומי רחב.

ה"כיפת ברזל" הטורקית: על פי דיווח של העיתון Daily Sabah, המהלכים הם חלק מאסטרטגיה רחבת היקף שמטרתה לבסס יכולות ייצור מקומיות לכל צורכי הביטחון – כולל מערכות יירוט והגנה – תחת פרויקט הגנה רב-שכבתי המכונה "כיפת ברזל" הטורקית.

כל זאת כאמור, במטרה להפחית את התלות ביצרנים זרים.

המירוץ הבינלאומי: טורקיה מצטרפת למגמה עולמית

מגמת העצמאות הביטחונית וההתחמשות הימית אינה ייחודית לטורקיה, והיא משתלבת במגמה עולמית של העצמת תעשיות מקומיות בקרב בעלות בריתות אזוריות.

דרום קוריאה: על פי דיווח של אתר Defense Post, נבנית כעת הצוללת השישית מדגם KSS-3 מסדרת Dosan, שתהיה מצוידת בטילים בליסטיים.הודו: נמשכת העבודה על צוללות מסדרת Kalvari וכן על צוללת גרעינית ראשונה מתוצרת מקומית.אוסטרליה: החל שלב ההרכבה של צוללת תקיפה חדשה במסגרת פרויקט SEA 1000.

ההשקעה הטורקית: 6.5 מיליארד דולר בשבוע אחד

ההאצה בפיתוח התעשייה הביטחונית של טורקיה בשני העשורים האחרונים היא משמעותית. רק בשבוע האחרון נחתמו במדינה חוזים חדשים בשווי כולל של 6.5 מיליארד דולר, לטובת ייצור מערכות נוספות שישולבו בפרויקט ההגנה הלאומי.

יוזמות אלו מדגישות את שאיפתה של אנקרה למצב את עצמה כשחקן מרכזי בזירה הביטחונית האזורית והבינלאומית, תוך השגת ריבונות טכנולוגית והרחבת התשתית התעשייתית המקומית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר