הרודן הטורקי ארדואן חטף אמש (ראשון) מכה מדינית, כאשר מועמד האופוזיציה טופאן ארהורמן ניצח בבחירות לנשיאות ברפובליקה הטורקית של צפון קפריסין, לאחר שניצח באופן גורף את ארסין טטר - הנשיא כיום ומי שהיה המועמד של ארדואן.

על פי הודעת מועצת הבחירות העליונה של קפריסין הטורקית, טופאן זכה ב 63% מהקולות בעוד שהנשיא המכהן זכה רק ב 35%.

ארהורמן נחשב לפרו אירופאי והוא תומך בשיחות איחוד מחדש בחסות האומות המאוחדות. הוא מכהן בבית המחוקקים הקפריסאי הטורקי מאז 2013, והוא מנהיג מפלגת המרכז-שמאל CTP, תפקיד ממנו יצטרך להתפטר בימים הקרובים.

בדבריו הראשונים לאחר ניצחונו, אמר המנהיג הקפריסאי-טורקי החדש כי מנהיגותו "תבוצע בצורה אובייקטיבית, הוגנת וכוללנית".

הוא הבטיח, עם זאת, להתייעץ באופן הדוק עם טורקיה בנושא "מדיניות חוץ", ואמר כי "לאף אחד לא צריך להיות שמץ של דאגה בנוגע לנושא זה. נטפל בכל סוגיות 'מדיניות החוץ' בהתייעצות עם טורקיה", אמר