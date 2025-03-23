נשיא טורקיה רשם הפסד מוחץ בבחירות בקפריסין הטורקית כאשר מועמד האופוזיציה גבר בפער עצום על המועמד של אנקרה | המנצח, טופאן ארהורמן, מחזיק בעמדות פרו אירופאיות וגישה בדלנית מול טורקיה ורצון להתחבר לקפריסין ולאיחוד האירופי - בניגוד לקו העוין של ארדואן כלפי קפריסין (העולם הערבי)
איש עסקים ישראלי נעצר לפני כחודשיים בקפריסין הטורקית, בחשד להחזקה ושימוש בכסף מזויף בקזינו פאשה | לצערו ולאכזבתו של איש העסקים הישראלי, מאז הוא נותר במעצר ללא סיוע קונסולרי מכיוון שישראל לא מכירה בחלקה הטורקי של קפריסין, ואין לה שגרירות שם (בעולם)