כיכר השבת
לא מבזבז זמן

היורש הפצוע והקטלני: רסאן אל-דהייני - זה האיש שיחליף את אבו שבאב

מותו הפתאומי של אבו שבאב טלטל את זירת הכוח ברצועה | ימים ספורים אחרי הקרב הקטלני, יורשו הפצוע, רסאן אל‑דהייני, יוצא למלחמה פתוחה נגד חמאס  ומסמן פרק חדש ומסוכן במאבק הפנימי בעזה (העולם הערבי)

השריף החדש רסאן אל-דהייני, ברצועת עזה (צילום: רשתות ערביות)

מפת הכוחות הפנימית ברצועת טולטלה בעקבות מותו של יאסר אבו שבאב, מייסד ומנהיג מיליציית "הכוחות העממיים" הנתמכת על ידי ישראל. אבו שבאב, שהיה מנהיג המיליציה המרכזית בדרום הרצועה, נהרג ב-4 בדצמבר 2025, על רקע עימותים פנימיים שאירעו ברפיח.

גורמי ביטחון ישראלים עדכנו כי אבו שבאב מת ממכות במהלך קטטה עם פעילים אחרים בארגונו, ככל הנראה בשל מחלוקות סביב שיתוף הפעולה עם ישראל. הוא הועבר לטיפול רפואי על ידי כוחות הביטחון הישראליים אך מת בדרך לבית החולים סורוקה בבאר שבע.

בכלי תקשורת בינלאומיים תיארו את מותו כ"מכה כואבת" לניסיון של ישראל להישען על מתווכים מקומיים ב.

תוך ימים ספורים נכנס לתפקיד המנהיג השני של המיליציה רסאן אל-דהייני, שהיה סגנו ויד ימינו של אבו שבאב.

רסאן אל-דהייני, אשר שימש קודם לכן כמפקד השירות ללוחמה בטרור של המיליציה, נפצע אף הוא קל בעימותים הפנימיים שהובילו למותו של אבו שבאב. הוא אושפז לזמן קצר במרכז הרפואי ברזילי באשקלון.

אל-דהייני (39), המשתייך לשבט הבדואי טראבין, הוא כקצין לשעבר בכוחות הביטחון הפלסטיניים. לפי כלי תקשורת פרו-חמאסיים, נטען כי הוא היה בעברו לוחם בארגון הסלפי-ג'יהאדיסטי "צבא האסלאם", ואף ריצה עונשי מאסר בגין עבירות פליליות שונות, כולל סחר בסמים.

מדרג את אל-דהיני ברשימת המבוקשים המסוכנים ביותר עבורה. ואף ניסה לחסל אותו פעמיים. כאשר באחד מניסיונות ההתנקשות, לאחר ששהה בבית ממולכד שהתפוצץ במזרח העיר רפיח, באותה תקרית חמאס הצליח להרוג את אחיו.

רסאן אל-דהייני, ברצועת עזה (צילום: רשתות ערביות)

הופעתו הפומבית הראשונה לאחר האירועים הייתה בהלווייתו של אבו שבאב, שם הוא תועד כשהוא מוקף בשומרים חמושים כבדים ברחובות רפיח – צעד שנועד לאותת על ביסוס מעמדו וחזרתו להנהגה.

המסר המרכזי של אל-דהייני מאז כניסתו לתפקיד הוא הכרזת מלחמה גלויה בחמאס. בריאיון שהעניק לערוץ 12, הוא מסר איומים מפורשים נגד הארגון, והצהיר כי אם צה"ל ייסוג מהרצועה, קבוצתו "תילחם בחמאס עד לחיסולו המוחלט".

אל-דהייני הבטיח לדבוק בתוכניתו של אבו שבאב "עם יותר נחישות", והסלים את הרטוריקה שלו כשאמר: "נמשיך להילחם בכל כוחנו עד שיחוסל אחרון הטרוריסטים, צעיר ומבוגר". הוא אף ביטל את חמאס כאיום רציני על קבוצתו, בציינו כי יריביו "חלשים מכדי לערער את המורל של מישהו במגזר".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר