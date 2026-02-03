כיכר השבת
"טראמפ בדרך"

"המשחק שלך נגמר": בחורי הישיבות במסר ישיר בפרסית למנהיג העליון חמינאי | צפו

הם בדרך כלל שקועים בהוויות דאביי ורבא, אבל היום החליטו שני בחורי ישיבה צעירים להחליף את הגמרא במיקרופון ולהעביר מסר תקיף וחד למשטר בטהרן: "טראמפ בדרך, והמשא ומתן שלכם לא יעזור" • צפו במסר המיוחד בפרסית (העולם הערבי)

המסר בפרסית
בזמן שהעולם כולו נושא עיניים לבית הלבן ולמזרח התיכון המבעבע, נראה שיש מי שהחליטו לקחת את ההסברה לידיים – דווקא מתוך כותלי הישיבה. שני בחורי ישיבה, המוכרים לחבריהם כמי שמתמחים בהעברת מסרים בשפה הערבית ברשתות החברתיות, החליטו היום (שלישי) לשנות כיוון ולהפנות את האש ישירות לעבר המשטר האיראני – והפעם, בפרסית רהוטה.

בסרטון שהפך ויראלי,, נראים השניים כשהם פונים ישירות למנהיג העליון בטהרן ולצמרת השלטון, כשהם מזהירים מפני הבאות. "המשחק שלכם נגמר", הם אומרים בביטחון, תוך שהם מתייחסים לשינוי המדיניות הצפוי עם חזרתו של דונלד טראמפ לזירה.

המסר המרכזי שהועבר בפרסית: "پایان بازی برای رژیم؛ ترامپ در راه است! فریب مذاکرات تمام شد؛ منتظر حمله باشید!", (תרגום: סוף המשחק עבור המשטר; טראמפ בדרך! הונאת המשא ומתן הסתיימה; חכו לתקיפה!).

הבחורים, שמבקשים לשמור על אנונימיות כדי להמשיך בשגרת הלימוד, מסבירים בשיחה ל'כיכר השבת': "ראינו את כל הדיבורים על 'משא ומתן' ועל הניסיונות של האיראנים למשוך זמן. החלטנו שחשוב שהם ישמעו, גם מאיתנו בני התורה, שהעולם כבר לא קונה את השקרים שלהם. הם צריכים להבין שטראמפ לא יחכה להם, ושהזמן שלהם פשוט נגמר".

