שנה וחצי אחרי חיסול בנו הארכי טרוריסט: אביו של נסראללה מת

עבד אל-כרים נסראללה ( צילום: רשתות ערביות )

בלבנון הודיעו הבוקר (שני) כי אביו של חסן נסראללה, עבד אל-כרים נסראללה, מת בגיל 90. רק לפני כשנה וחצי חוסל בנו, מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה. לפני שנתיים מתה אמו של נסראללה, מהדיה ספי א-דין. בני המשפחה השתתפו מעת לעת באירועים של חיזבאללה.

עבד אל-כרים היה בעל חנות ירקות בביירות וגידל משפחה עם תשעה ילדים. עם פרוץ מלחמת האזרחים בלבנון בשנות ה-70, המשפחה חזרה להתגורר בעיירה בורג' חמוד בדרום לבנון. חסן נסראללה גדל במשפחה שיעית והיה חבר בתחילת דרכו בתנועת אמל השיעית. אחיו חוסיין חבר עד היום באמל ומחזיק בה בתפקיד בכיר. רק בהמשך הוא הצטרף לקבוצת המייסדים של חיזבאללה. עם חיסולו של עבאס מוסאווי ב-1992, מונה לתפקיד המזכ"ל החדש. בספטמבר 2024, חוסל נסראללה בתקיפה של ישראל בדאחייה של ביירות.

המודעה על ההלוויה ( צילום: רשתות ערביות )

ארגון חיזבאללה ותנועת אמל פרסמו הודעת אבל רשמית על מותו. בהודעה נכתב כי הלווייתו תתקיים היום, בשעה 13:00 בצהריים, ותצא מרחבת “רודת אל־שהידין” בשכונת אל־גוביירי שברובע הדאחייה בביירות. לאחר מכן הוא יקבר בבית העלמין של “שהידי ההתנגדות האסלאמית” במקום.

ההודעה נחתמה בקריאה לציבור הרחב להשתתף בהלוויה, ונשאה את חתימותיהם של חיזבאללה ותנועת אמל.

התקשורת הלבנונית ציטטה את שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, שהביע את תנחומיו על מותו ואמר כי "בצער עמוק ובעצב עמוק, אני מביע את תנחומיי הכנים על פטירתו של המנוח סייד עבד אל-כרים נסראללה, אביו הנכבד של השהיד סייד חסן נסראללה".

הוא הוסיף כי חייו של המנוח "אופיינו באמונה ובתפקיד חינוכי יקר ערך בגידול בן שהוא מוג'אהיד, לוחם התנגדות ומשרת האומה האסלאמית", ורואה בכך מקור גאווה וכבוד למשפחה אצילית זו.