המבצר של א-סיסי: כך נראה מצעד המשטרה הלוחמני של מצרים | צפו 

בטקס המציין 74 שנים ל"יום המשטרה", הפגין הממשל המצרי לא רק עוצמה טכנולוגית ומבצעית, אלא גם נחישות בלתי מתפשרת להגן על ריבונותו.

מעל בימת האקדמיה לשוטרים בקהיר, ביקש הנשיא עבד אל-פתח א-סיסי להבהיר את תפקידה של המשטרה בעידן המודרני. "אנחנו מגנים על מדינה ועם – לא על משטר," הצהיר הנשיא, כשהוא דוחה ניסיונות לעיוות תדמיתה של המשטרה.

הוא הדגיש כי הכוחות, המורכבים מבניה ובנותיה של מצרים מכל רחבי המדינה, הם חומת המגן מפני הסכנות והאיומים שפקדו את האומה בשנים האחרונות – איומים שטרם חלפו מן העולם,. עבור א-סיסי, מצרים היא ה"מבצר" העומד איתן נגד הכאוס האזורי.

המפגן השנתי הציג לראווה שילוב מרשים בין עוצמה פיזית לקדמה דיגיטלית. ברחבת האקדמיה הוצגו כלי רכב משוריינים חדישים מסוג "קוברי", רחפני כיבוי אש מתקדמים ואפילו כלבים רובוטיים המיועדים לפעולה באזורי סיכון גבוה,. לצד אמצעי הלחימה והדיכוי, הוצגו ניידות שירות חכמות המאפשרות לאזרחים להנפיק מסמכים רשמיים בתוך דקות – עדות לניסיון המשרד לשפר את הקשר עם הציבור.

החגיגות לא הסתיימו רק במצעדים. במחווה הומניטרית מסורתית, הוכרז על חנינה נשיאותית ליותר מ-2,500 אסירים. במקביל, א-סיסי הקדיש מקום נרחב לזכר ה"שהידים", והצהיר כי מצרים זוכרת את משפחותיהם ואפילו את נכדיהם של גיבורים ממלחמות עבר רחוקות, כמו מלחמת 1948.

אך מתחת לפני השטח, הדיווחים מציירים תמונה מורכבת יותר. בעוד מצרים חוגגת יציבות, ברקע נשמעים הדי המלחמה מעזה והמתיחות בסיני. הדיווחים על הגדלת כוחות בסיני והכשרת כוחות שיטור פלסטיניים מעידים כי עבור מצרים, "יום המשטרה" הוא הרבה יותר מטקס סמלי – הוא הצהרת כוונות אסטרטגית מול עולם רווי סכסוכים.