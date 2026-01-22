כיכר השבת
העורק המדמם

תעלת סואץ קורסת: מצרים מפסידה 9 מיליארד דולר בשנתיים

בעוד המזרח התיכון מיטלטל בין מלחמה למתיחות ביטחונית, עורק החיים של מצרים סופג מכה אנושה עם אובדן הכנסות חודשי של כ-800 מיליון דולר (העולם הערבי)

תעלת סואץ (צילום: שאטרסטוק)

מה שהיה פעם גאוותה של מצרים ומקור החמצן הכלכלי שלה, הפך לזירת קרב כלכלית מדממת. נשיא מצרים, עבד אל-פתח א-סיסי, חשף את הנתונים המבהילים מאחורי המשבר בים האדום, המטלטל את יציבותה של המדינה.

על פי דבריו של א-סיסי, תעלת סואץ – אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם – מאבדת כ-800 מיליון דולר מדי חודש בהכנסות ישירות. המלחמה בעזה והמתיחות האזורית גבו מחיר כבד, כאשר במהלך שנתיים של חוסר יציבות, רשמה מצרים אובדן הכנסות מצטבר של כ-9 מיליארד דולר.

הסיבה לקריסה ברורה: מתקפות מתימן על כלי שיט בים האדום, שהחלו בנובמבר 2023. הטרור הימי אילץ חברות ספנות גלובליות לנטוש את הנתיב הקצר דרך התעלה ולבחור במסלול עוקף אפריקה היקר והארוך, מה שהזניק את עלויות השילוח והותיר את התעלה שוממת למחצה.

בנאומו בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, הדגיש א-סיסי כי הסוגיה הפלסטינית נותרה בראש סדר העדיפויות של המזרח התיכון. הוא קרא לביצור הפסקת האש בעזה והכנסת סיוע הומניטרי, כשהוא מבהיר כי יציבות האזור קשורה בקשר בל יינתק ליכולתה של מצרים להשתקם מהבור הכלכלי שנפער.

בעוד החות'ים מאיימים להמשיך בתקיפותיהם כל עוד המצור על עזה נמשך, נראה כי "עורק החיים" של מצרים ימשיך לספוג מכות קשות, בצל מציאות ביטחונית שברירית ומלחמה שאינה פוסקת.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

