על רקע המתיחות הגבוהה במשולש שבין איראן, ישראל וארה"ב, והחשש האיראני הגובר מפני תקיפה צבאית נגדה, נחשפת זירה חדשה של איום אסטרטגי על אדמת עיראק.

ארגון הגג של המיליציות הפרו-איראניות, "ההתנגדות האסלאמית בעיראק" (IRI), חשף לאחרונה תיעוד של "עיר טילים" תת-קרקעית ראשונה במדינה, הכוללת מערך מנהרות עמוק ורחב המאחסן טילים בליסטיים, טילי שיוט וכלי טיס בלתי מאוישים.

המתקנים ממוקמים לפי ההערכות באזורים מדבריים או הרריים, כמו מחוז אנבאר או ג'רף א-סח'ר, במטרה להקשות על איסוף מודיעין מהאוויר ולהעניק למיליציות יכולת "מכה שנייה" במקרה שבסיסיהן הגלויים יושמדו.

אחד הארגונים המרכזיים המזוהים עם פעילות זו הוא "סראיא אוליא אל-דם" ("פלוגות שומרי הדם"), מיליציה שיעית חמושה המוגדרת כ"קבוצת חזית" המקורבת לאיראן. הארגון התפרסם בעבר כשנטל אחריות על תקיפות נגד כוחות אמריקאיים ומתקנים של הקואליציה הבינלאומית, בהן מתקפת הטילים על שדה התעופה בארביל ב-2021.

הסרטון נועד לאותת כי המיליציות בעיראק הפכו לזרוע אסטרטגית עצמאית המנסה ליצור "מאזן אימה" חדש מול ישראל. חשיפת המתקנים, לצד הצהרות של גדודי חיזבאללה בעיראק הקוראות להיערכות ל"מלחמה כוללת" במקרה של תקיפה נגד איראן, הופכת את עיראק למטרה אסטרטגית ומגדילה משמעותית את הסבירות לתקיפות ישראליות או אמריקאיות בעומק המדינה.