על רקע המתיחות הביטחונית הגוברת במשולש שבין איראן, ישראל וארה"ב, מליציות פרו איראניות בעיראק חשפו "ערי טילים" תת-קרקעיות, טילים בליסטיים, טילי שיוט וכלי טיס בלתי מאוישים המתינים לפקודה מלב המדינה (העולם הערבי)

המליציות בעיראק חושפים עיר טילים תת קרקעית (צילום: רשתות ערביות)

על רקע המתיחות הגבוהה במשולש שבין , ישראל וארה"ב, והחשש האיראני הגובר מפני תקיפה צבאית נגדה, נחשפת זירה חדשה של איום אסטרטגי על אדמת עיראק.

ארגון הגג של המיליציות הפרו-איראניות, "ההתנגדות האסלאמית בעיראק" (IRI), חשף לאחרונה תיעוד של "עיר טילים" תת-קרקעית ראשונה במדינה, הכוללת מערך מנהרות עמוק ורחב המאחסן טילים בליסטיים, טילי שיוט וכלי טיס בלתי מאוישים.

המתקנים ממוקמים לפי ההערכות באזורים מדבריים או הרריים, כמו מחוז אנבאר או ג'רף א-סח'ר, במטרה להקשות על איסוף מודיעין מהאוויר ולהעניק למיליציות יכולת "מכה שנייה" במקרה שבסיסיהן הגלויים יושמדו.

אחד הארגונים המרכזיים המזוהים עם פעילות זו הוא "סראיא אוליא אל-דם" ("פלוגות שומרי הדם"), מיליציה שיעית חמושה המוגדרת כ"קבוצת חזית" המקורבת לאיראן. הארגון התפרסם בעבר כשנטל אחריות על תקיפות נגד כוחות אמריקאיים ומתקנים של הקואליציה הבינלאומית, בהן מתקפת הטילים על שדה התעופה בארביל ב-2021.

הסרטון נועד לאותת כי המיליציות בעיראק הפכו לזרוע אסטרטגית עצמאית המנסה ליצור "מאזן אימה" חדש מול ישראל. חשיפת המתקנים, לצד הצהרות של גדודי חיזבאללה בעיראק הקוראות להיערכות ל"מלחמה כוללת" במקרה של תקיפה נגד איראן, הופכת את עיראק למטרה אסטרטגית ומגדילה משמעותית את הסבירות לתקיפות ישראליות או אמריקאיות בעומק המדינה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

3
זה נראה כמו ציןד משמות השישים...
יאיר
2
אם היה להם מה להראות, היו עושים תמונות יותר ברורות ...
מיני
1
המסקנה : צריך לפרק במהירות את משטר האייתולות, כי כל יום שעובר הם מקימים ארגון מסוכן בעוד מדינה
עקי

