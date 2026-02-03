כיכר השבת
יעד חדש לטרוריסטים? אפגנים יתחילו בקרוב להגיע בהמוניהם לרוסיה

כשמוסקבה מגלה שעובדים תוצרת חוץ הפכו ל"יקרים מדי", היא מוכנה להמר על הביטחון הלאומי שלה בשביל כוח אדם זול מאפגניסטן, תוך התעלמות מהאזהרות על חדירת "אלמנטים עוינים" (חדשות בעולם)

כח אדם זול - אפגניסטן (צילום: שאטרסטוק )

בעקבות המלחמה הנצחית שלה, רוסיה מחפשת פתרונות נואשים למחסור הגובר בכוח אדם, ומוצאת את עצמה במאבק פנימי בין צורך כלכלי דוחק לבין חשש ביטחוני משתק. בעוד שמקורות מסורתיים של עובדים ממדינות , כמו טג'יקיסטן ואוזבקיסטן, הפכו ל"יקרים מדי" עבור המעסיק הרוסי, הקרמלין לוטש עיניים ליעדים לא שגרתיים, ובראשם אפגניסטן.

השגריר האפגני במוסקבה, גול חסן, אישר כי מתנהלים מגעים פעילים בין המדינות, והצהיר כי קאבול מוכנה לספק "כוח אדם מקצועי ומיומן" כדי לסייע לכלכלה הרוסית ולייצר הכנסה לאוכלוסייה הצעירה באפגניסטן. עם זאת, בתוך רוסיה עצמה נשמעות אזהרות חריפות.

זמיר קבולוב, נציג רוסיה המיוחד לאפגניסטן, הבהיר כי המדינה אינה מוכנה לפתיחת שערים המונית מסיבות ביטחוניות. "אין לנו יכולת לשלוט באופן מלא על כמות גדולה של אנשים שאנחנו לא בטוחים לגביהם", הזהיר קבולוב, תוך שהוא מצביע על סיכון ממשי של חדירת "אלמנטים עוינים" במסווה של עובדים.

במקביל לניסיון הגיוס מאפגניסטן, רוסיה בוחנת חלופות נוספות, כאשר ההערכות מדברות על הגעתם של כ-40,000 עובדים מהודו במהלך שנת 2026. נכון לעכשיו, רוסיה נמצאת במלכוד: בין הצורך המיידי באנשים שיניעו את המערכת לבין הפחד כי הגיוס הנואש יביא עימו איומים שיערערו את ביטחון הפנים של המדינה.

