ארבע שנים של לחימה חסרת רחמים הביאו את המלחמה באוקראינה לנקודת שפל היסטורית ומחרידה. על פי מחקר חדש של מכון המחקר האמריקני CSIS, מספר הנפגעים הצבאיים – הרוגים, פצועים ונעדרים – נושק ל-2 מיליון בני אדם. נתון מפלצתי זה מזקק לתוכו טרגדיה אנושית ששום מעצמה גדולה לא חוותה כמותה מאז ימי מלחמת העולם השנייה.
הכוחות הרוסיים, שמתקדמים ב"איטיות יוצאת דופן" בשדה הקרב, ספגו את מרבית האבדות עם הערכות של כ-1.2 מיליון נפגעים, מתוכם כ-325,000 הרוגים. מנגד, גם אוקראינה משלמת מחיר דמים כבד מנשוא, עם כ-600,000 נפגעים צבאיים עד לסוף שנת 2025. המלחמה אינה עוצרת בחזית הצבאית: שנת 2025 נרשמה כאחת השנים הקטלניות ביותר עבור אזרחים מאז תחילת הפלישה, כאשר האו"ם אימת כבר קרוב ל-15,000 מקרי מוות של אזרחים, אם כי המספר האמיתי גבוה בהרבה.
המציאות בשטח נותרת בוערת. רק לאחרונה, מתקפת כטב"מים רוסית על רכבת נוסעים בצפון-מזרח המדינה הותירה אחריה קרונות עולים באש וחמישה הרוגים. הנשיא זלנסקי הגדיר את התקיפה כ"טרור טהור", בעוד מאות אלפי תושבים בקייב ובחרקוב נותרו ללא חשמל תחת מתקפה רוסית מתוזמנת על תשתיות האנרגיה.
בעוד העשן מיתמר מעל אודסה וחרקוב, המאמצים הדיפלומטיים נמשכים בצל האלימות. שיחות בתיווך אמריקני נערכות בניסיון לבלום את שפיכות הדמים, כאשר הממשל האמריקני הבהיר לאוקראינה כי עליה לחתום על הסכם שלום כדי לזכות בערבויות ביטחוניות עתידיות. זלנסקי מצידו מתריע כי כל תקיפה רוסית "שוחקת את הדיפלומטיה" וקורא לעולם שלא לשתוק: "השגת שלום אמת דורשת לחץ דווקא על מוסקבה".
הזמן דוחק, והתחזיות קודרות; אם הלחימה לא תיפסק, מניין הקורבנות הכולל צפוי לחצות את רף ה-2 מיליון כבר באביב הקרוב.
