מלחמת רוסיה-אוקראינה ( צילום: צבא אוקראינה )

ארבע שנים של לחימה חסרת רחמים הביאו את המלחמה באוקראינה לנקודת שפל היסטורית ומחרידה. על פי מחקר חדש של מכון המחקר האמריקני CSIS, מספר הנפגעים הצבאיים – הרוגים, פצועים ונעדרים – נושק ל-2 מיליון בני אדם. נתון מפלצתי זה מזקק לתוכו טרגדיה אנושית ששום מעצמה גדולה לא חוותה כמותה מאז ימי מלחמת העולם השנייה.

הכוחות הרוסיים, שמתקדמים ב"איטיות יוצאת דופן" בשדה הקרב, ספגו את מרבית האבדות עם הערכות של כ-1.2 מיליון נפגעים, מתוכם כ-325,000 הרוגים. מנגד, גם אוקראינה משלמת מחיר דמים כבד מנשוא, עם כ-600,000 נפגעים צבאיים עד לסוף שנת 2025. המלחמה אינה עוצרת בחזית הצבאית: שנת 2025 נרשמה כאחת השנים הקטלניות ביותר עבור אזרחים מאז תחילת הפלישה, כאשר האו"ם אימת כבר קרוב ל-15,000 מקרי מוות של אזרחים, אם כי המספר האמיתי גבוה בהרבה.

חיל הפרשים הרוסי ( צילום: רשתות חברתיות )