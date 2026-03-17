דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, הגיבה היום (שלישי) למכתב ההתפטרות של ראש המרכז הלאומי ללוחמה בטרור, ג'ו קנט, ותקפה את טענותיו נגד המלחמה באיראן. לוויט הבהירה כי "ישנן טענות שקריות רבות במכתב זה, אך הרשו לי להתייחס לאחת ספציפית: ש'איראן לא היוותה איום מיידי על אומתנו'. זוהי אותה טענה שקרית שהדמוקרטים וחלק מהתקשורת הליברלית חזרו עליה שוב ושוב".

לדברי הדוברת, לנשיא טראמפ הוצגו ראיות חד-משמעיות המעידות על כוונות התקפיות של טהראן. "כפי שהנשיא טראמפ הצהיר בבירור ובמפורש, היו לו ראיות חזקות ומשכנעות לכך שאיראן עומדת לתקוף את ארצות הברית תחילה", אמרה לוויט והוסיפה כי "הנשיא טראמפ לעולם לא היה מקבל את ההחלטה לפרוס נכסים צבאיים נגד יריב זר בחלל ריק".

בבית הלבן תיארו את המשטר האיראני כגורם רשע שמימן טרור ואיים על ביטחונה של ארה"ב באופן גלוי עד ליציאה למבצע "זעם אפי". לוויט פירטה כי איראן ניסתה להשתמש בטילים בליסטיים ובנכסים ימיים כמגן שיאפשר לה "להחזיק את העולם כבן ערובה" בדרכה להשגת נשק גרעיני. היא ציינה כי למרות הצעות לסיוע כלכלי והקלה בסנקציות בתמורה לוויתור על שאיפותיה הגרעיניות, בחרה איראן לסרב לשלום.

בהתייחסה לשיתוף הפעולה עם ישראל, הסבירה הדוברת כי הנשיא קבע כי מתקפה משותפת היא הדרך היעילה ביותר לצמצם את הסיכון לחיי אמריקאים מפני "מכה ראשונה מצד המשטר האיראני הטרוריסטי". לוויט הדגישה כי הסמכות לקבוע מהו איום נתונה לנשיא מתוקף החוקה ובחירת העם, ודחתה את הטענות על השפעה זרה: "הטענה האבסורדית לפיה הנשיא טראמפ קיבל את ההחלטה הזו על סמך השפעתם של אחרים, אפילו מדינות זרות, היא גם מעליבה וגם מגוחכת".

נתונים דרמטיים: התמיכה הבלתי נתפסת של הרפובליקנים במלחמה באיראן דניאל הרץ | 19:35

לסיכום דבריה הדגישה הדוברת את מחויבותו של הנשיא לעקרון "אמריקה תחילה" וציינה כי הוא פועל בעקביות במשך עשורים למניעת התחמשות גרעינית של איראן. "כמי שעד לתהליך קבלת ההחלטות של הנשיא טראמפ על בסיס יומי, אני יכול להעיד על כך שהוא תמיד מחפש לעשות את מה שטוב בארצות הברית של אמריקה - נקודה", דברי לוויט.

מאוחר יותר, הצטרף טראמפ לגינויים מהחדר הסגלגל, ואמר: "תמיד חשבתי שהוא בחור נחמד, אבל תמיד חשבתי שהוא חלש בביטחון. לא הכרתי אותו טוב."