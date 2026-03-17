כיכר השבת
חבלה מכוונת של מלחים אמריקאיים? ג'רלד פורד עוזבת בקרוב את האזור - וזו הסיבה

נושאת המטוסים האמריקנית ג'רלד ר. פורד תשוב בשבוע הבא לבסיס נאט"ו בכרתים בעקבות שריפה גדולה שפרצה בסיפונה | החקירה תתמקד בחשד כי אנשי הצוות הציתו את האש במכוון כדי להביא לסיום משימתם הממושכת בים, שנמשכת כבר עשרה חודשים (מדיני)

נושאת המטוסים האמריקנית ג'רלד ר. פורד תשוב בשבוע הבא לבסיס נאט"ו בכרתים בעקבות שריפה גדולה שפרצה בסיפונה, כך דיווח ביוון.

החקירה תתמקד בחשד כי אנשי הצוות הציתו את האש במכוון כדי להביא לסיום משימתם הממושכת בים, שנמשכת כבר עשרה חודשים.

​רשויות הצבא ב בוחנות תרחיש לפיו הלהבות שפרצו בכלי השיט ב-12 במרץ נגרמו כתוצאה מחבלה פנימית.

לפי הדיווחים, השריפה החלה באזור המכבסה המרכזית של נושאת המטוסים ביום חמישי האחרון. הנזק הכבד הותיר למעלה מ-600 מלחים ואנשי צוות ללא מקום לינה, והם נאלצים לישון על רצפות ושולחנות בתוך הספינה מאז האירוע.

​נושאת המטוסים פועלת כעת במזרח התיכון כחלק מהמעורבות האמריקנית במלחמה מול איראן. הצוות קיבל הודעה כי פריסתו המבצעית תוארך ככל הנראה עד לחודש מאי, עובדה שתשלים שנת פעילות רצופה בלב ים. מדובר בפרק זמן כפול מהאורך המקובל של פריסת נושאת מטוסים, דבר שמעורר תסכול בקרב המשרתים על הסיפון.

​הספינה צפויה לעגון בבסיס חיל הים בכרתים לצורך תדלוק וקידום חקירת נסיבות הדליקה. בחודש פברואר האחרון עגנה הפורד במפרץ סודה למשך ארבעה ימים לצורך הצטיידות בטרם המשיכה למשימותיה במזרח הים התיכון. גורמים המעורבים בפרטים ציינו כי החזרה לנמל בשבוע הבא היא הכרחית לאור הנזקים שנגרמו בשריפה והצורך בבחינה מעמיקה של נסיבות האירוע.

