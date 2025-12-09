מאות אנשים התקהלו בכיכר אל-אומייין במרכז דמשק ( צילום: רשתות ערביות )

אתמול (שני) ציינה סוריה את יום השנה הראשון לנפילת משטר הבעת' של משפחת אסד, ששלט במדינה במשך 61 שנה. החגיגות הרשמיות והעממיות התקיימו בכל רחבי המחוזות הסוריים, כאשר זיקוקים נשמעו והדגלים הונפו בערים, ואזרחים יצאו לרחובות על רקע אופטימיות מחודשת להתאוששות המדינה.

במהלך יום השנה לשחרור, מאות אנשים התקהלו בכיכר אומיה במרכז דמשק. אולם, עקב זרם כבד של משתתפים שהגיעו לחגוג, התרחש דוחק המוני בכיכר, שהוביל למקרי חנק ופציעות. לפי דיווחים, הדחקות גרמה אף לנפילת אנשים מראש מנהרת אומיה אל הכניסה התחתונה שלה, מה שגרם לפציעות בדרגות שונות. בעקבות האירועים, הודיעו כוחות הביטחון של דמשק על ביטול החגיגות הציבוריות שתוכננו בכיכר. משרד הפנים והביטחון הכללי סגר את הדרכים המובילות לכיכר לכניסת הולכי רגל, ואפשר רק יציאה ממנה, תוך קריאה לאזרחים לא להגיע למקום כדי לשמור על ביטחונם.

צבא סוריה החדשה במפגן כח ביום השחרור ( צילום: רשתות ערביות )

במקביל לחגיגות העממיות, השתתף נשיא סוריה אחמד א-שראע יחד עם רעייתו, לטיפה אל-דרובי, בטקס חגיגי בארמון הקונגרסים בדמשק. א-שראע נאם ושיבח את אלה שנלחמו להפלת המשטר הקודם. הוא הצהיר כי "סוריה חזרה זקופה לאחר שחרורה מעוול ורודנות" והדגיש כי "אחדות העם הסורי היא יסוד העתיד".

אתמול (שני) בבוקר קיים א-שראע את תפילת השחר במסגד האומיי הגדול, כשהוא לבוש במדים הצבאיים בהם נכנס לדמשק לפני שנה. בנאומו, תיאר א-שראע את דמשק כ"פנינת המזרח", והבטיח כי סוריה תבנה מחדש מדינה חזקה "שראויה להווה ולעבר שלה, סוריה שתתמוך במדוכאים ותכונן צדק בקרב העם". בנוסף, משרד ההגנה ארגן מצעד צבאי מרכזי באוטוסטרדת אל-מזה שבדמשק, בו נכחו שרים ומפקדים צבאיים.

נפילת המשטר התרחשה ב-8 בדצמבר 2024, לאחר מתקפה של 11 יום בראשות "היאת תחריר א-שאם". כוחות המורדים השתלטו על מוסדות המדינה, ופסלים ותמונות של משפחת אסד הוסרו. הנשיא הקודם, בשאר אל-אסד, נמלט לרוסיה.