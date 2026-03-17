כיכר השבת
דמות מסתורית מוקפת באדום

החשיפה שהטריפה את אל ג'זירה: הציוץ שחזה את החיסול באיראן

שלושה ימים לפני שדווח על חיסולו של "המנהיג בפועל" של איראן, פרסם דיוויד קיז, דוברו לשעבר של נתניהו, ציוץ שהפך הבוקר למסמך המרתק ביותר ברשת. עם תמונה של סוכן מסתורי והבטחה ל"שבוע מעניין" עבור עלי לריג'אני, קיז הצליח להכניס את בכירי "אל ג'זירה" להלם ולעורר סערה שחוצה את גבולות המזרח התיכון (תקיפה והגנה)

צעקות השמחה מתוך המרפסות של האנשים בצ'יטגר טהראן לאחר ששמעו על חיסלו של עלי לריג'אני.
צעקות השמחה מתוך המרפסות של האנשים בצ'יטגר טהראן לאחר ששמעו על חיסלו של עלי לריג'אני.| צילום: צילום: מהרשתות הערביות
צעקות השמחה מתוך המרפסות של האנשים בצ'יטגר טהראן לאחר ששמעו על חיסלו של עלי לריג'אני. (צילום: מהרשתות הערביות)

בעוד המזרח התיכון סוער בעקבות הדיווחים על חיסולו של המנהיג בפועל של הרפובליקה האסלאמית, כל העיניים מופנות לציוץ "נבואי" שפרסם לפני שלושה ימים בלבד דיוויד קיז, דוברו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

קיז, המוכר בקשריו העמוקים בעולם ההסברה והביטחון, פרסם תמונה של עלי לריג'אני כשלצידו דמות מסתורית המוקפת בעיגול אדום.

התמונה שפרסם קיז (צילום: צילום מסך מתוך רשת x)

"הוא חבר שלי – והוא סוכן בכיר"

בציוץ המקורי, שמעורר כעת תדהמה בעולם הערבי, כתב קיז בביטחון מוחלט: "לריג'אני הוא הבא בתור. איך אני יודע? כי הבחור שמוקף בעיגול אדום הוא אחד הסוכנים הבכירים שלנו – וגם חבר טוב שלי". קיז אף הוסיף פרט מצמרר שקיבל משמעות חדשה הבוקר: "הוא חזר מ הבוקר. מצפה ללריג'אני שבוע מעניין מאוד".

המהומה באל-ג'זירה

הציוץ הפך לוויראלי לאחר ששותף על ידי פייסל אל-קאסם, מבכירי עיתונאי "אל ג'זירה" עם למעלה מ-6 מיליון עוקבים, שתהה בתדהמה כיצד הישראלים חזו את המהלך בדיוק כה רב. קיז מצדו לא נותר חייב, והשיב לאל-קאסם בערבית כי את השפה למד דווקא מצפייה בתוכניתו של העיתונאי הקטארי, תוך שהוא קורא להגברת הדיאלוג במזרח התיכון – רגע אחרי ש"הנבואה" שלו התממשה בשטח.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

1
זה היה ציוץ סאטירי, תראו מי שם הסוכן ...
יוסי

כיכר השבת
