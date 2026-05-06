כיכר השבת
תקיפה בעזה

דיווח: בנו של בכיר חמאס ח'ליל אל-חיה חוסל בתקיפה במזרח עזה

עזאם אל-חיה, בנו של בכיר ארגון הטרור חמאס ח'ליל אל-חיה, נהרג לפי דיווחים פלסטיניים בתקיפת צה"ל בשכונת א-דרג' במזרח עיר עזה •| אביו ניצל לפני כשנה מניסיון חיסול בקטאר (צבא וביטחון)

1תגובות
בכיר חמאס חליל אל חיה (צילום: רשתות ערביות )

עזאם אל-חיה, בנו של בכיר ח'ליל אל-חיה, נהרג בתקיפת צה"ל בשכונת א-דרג' במזרח עיר . כך דווח הערב (רביעי) בתקשורת הערבית.

על פי הדיווחים, התקיפה התבצעה במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה"ל באזור. פרטים נוספים על נסיבות החיסול טרם פורסמו, אך מקורות פלסטיניים אישרו את מותו של עזאם במהלך הפעילות הצבאית.

הבן המחוסל

ח'ליל אל-חיה, אביו, משמש כראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועת עזה ונחשב לאחד הדמויות המרכזיות בהנהגת ארגון הטרור. כפי שדווח בכיכר השבת, אל-חיה נמצא בשלב הסופי של ההתמודדות על הנהגת חמאס, מול ח'אלד משעל, לקראת הבחירות הפנימיות שאמורות להתקיים בקרוב.

לפי דיווחים קודמים, אל-חיה נחשב למועמד המוביל בהליך הבחירות, עם תמיכה רחבה המשתרעת מעבר לרצועת עזה וכוללת חלק משמעותי מהנהגת חמאס ביהודה ושומרון. ההערכה היא שהוא ימשיך בגישה המבוססת על עימות מזוין עם ישראל עד לסיום המלחמה ונסיגת צה"ל מהרצועה.

(צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

זו לא הפעם הראשונה שמשפחתו של אל-חיה נפגעת במהלך המלחמה. כזכור, בנו האחר של בכיר חמאס אל חיה נהרג בתקיפה ישראלית בקטאר במהלך המלחמה. כפי שפורסם, השליח המיוחד של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף אף ניחם את אל-חיה על מות בנו במהלך פגישה ביניהם באוקטובר האחרון.

התקיפה מצטרפת לשורה של פעולות שמבצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. כפי שדיווח, צה"ל חיסל לאחרונה את המחבל חמיס מחמד חמיס קצאץ, שפשט לקיבוץ ניר עוז בטבח הרצחני בשמחת תורה, סמוך לקו הצהוב בדרום הרצועה.

חמאסעזהחיסולחאלד משעלמחבלי חמאסחליל אל-חיה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ניסיון החיסול של חליל אל חיה היה ב9/9 היום 6/5 ...
דייקו בזמנים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר