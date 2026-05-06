דיווח: בנו של בכיר חמאס ח'ליל אל-חיה חוסל בתקיפה במזרח עזה

עזאם אל-חיה, בנו של בכיר ארגון הטרור חמאס ח'ליל אל-חיה, נהרג בתקיפת צה"ל בשכונת א-דרג' במזרח עיר עזה. כך דווח הערב (רביעי) בתקשורת הערבית.

על פי הדיווחים, התקיפה התבצעה במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה"ל באזור. פרטים נוספים על נסיבות החיסול טרם פורסמו, אך מקורות פלסטיניים אישרו את מותו של עזאם במהלך הפעילות הצבאית.

הבן המחוסל

ח'ליל אל-חיה, אביו, משמש כראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועת עזה ונחשב לאחד הדמויות המרכזיות בהנהגת ארגון הטרור. כפי שדווח בכיכר השבת, אל-חיה נמצא בשלב הסופי של ההתמודדות על הנהגת חמאס, מול ח'אלד משעל, לקראת הבחירות הפנימיות שאמורות להתקיים בקרוב. לפי דיווחים קודמים, אל-חיה נחשב למועמד המוביל בהליך הבחירות, עם תמיכה רחבה המשתרעת מעבר לרצועת עזה וכוללת חלק משמעותי מהנהגת חמאס ביהודה ושומרון. ההערכה היא שהוא ימשיך בגישה המבוססת על עימות מזוין עם ישראל עד לסיום המלחמה ונסיגת צה"ל מהרצועה.

זו לא הפעם הראשונה שמשפחתו של אל-חיה נפגעת במהלך המלחמה. כזכור, בנו האחר של בכיר חמאס אל חיה נהרג בתקיפה ישראלית בקטאר במהלך המלחמה. כפי שפורסם, השליח המיוחד של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף אף ניחם את אל-חיה על מות בנו במהלך פגישה ביניהם באוקטובר האחרון.

התקיפה מצטרפת לשורה של פעולות שמבצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. כפי שדיווח, צה"ל חיסל לאחרונה את המחבל חמיס מחמד חמיס קצאץ, שפשט לקיבוץ ניר עוז בטבח הרצחני בשמחת תורה, סמוך לקו הצהוב בדרום הרצועה.