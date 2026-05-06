כיכר השבת
מכה קשה לחיזבאללה

צה"ל בתקיפה ממוקדת בדאחייה בביירות; נתניהו וכ"ץ חשפו את היעד לחיסול

התקיפה בוצעה באישור ראש הממשלה ושר הביטחון • המפקד היה אחראי ישירות לירי לעבר יישובי הגליל ופגיעה בחיילים | מהלך במסגרת מדיניות הסיכולים הממוקדים (צבא וביטחון)

צה"ל תקף הערב (רביעי) תקיפה ממוקדת בדאחייה בבירות שבלבנון, אחרי שבועות מספר של שקט באזור. זמן קצר אחרי התקיפה, פרסמו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ הודעה שבה חשפו את זהות היעד לחיסול.

"בהתאם לאישור ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, צה"ל תקף כעת בביירות את מפקד כוח רדואן בארגון הטרור כדי להביא לסיכולו", נמסר בהודעה המשותפת.

"מחבלי רדואן בראשם עמד אחראים לירי לעבר יישובים ישראלים ופגיעה בחיילי צה"ל. לאף מחבל אין חסינות - ידה הארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון - כך עושים וכך נעשה!"

כוח רדואן נחשב ליחידת העילית של ארגון הטרור חיזבאללה, והמפקד שהיה על הכוונת היה אחראי על פעילות טרור נרחבת כנגד מדינת ישראל.

מסר ברור לארגון הטרור

התקיפה בלב הדאחייה בביירות נועדה להעביר מסר ברור בדבר המחיר שישלמו מפקדי הארגון על המשך הירי לעבר העורף הישראלי.

המהלך מתבצע במקביל לפעילות קרקעית ממוקדת של כוחות צה"ל בדרום , במטרה להרחיק את האיום מעל יישובי הצפון. כידוע, מאזור זה שוגרו מאות מתווי טרור לשטח ישראל בשנה האחרונה, ולכן הפעילות הממוקדת נועדה למנוע את התבססות חיזבאללה מחדש באזור.

תיעוד מחיסול חוליית המחבלים והשמדת מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה

פעילות נרחבת נגד תשתיות הטרור

במקביל לתקיפה נגד מפקד כוח רדואן, תקף צה"ל במהלך היום מפקדות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות ובדרום לבנון. בסדרת תקיפות נרחבת, איתר צה"ל והשמיד עשרות משגרים ומחבלי חיזבאללה שתכננו לשגר רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.

כוחות חטיבה 226 בפיקוד אוגדה 146 ממשיכים בסריקות שיטתיות להרחבת מרחב האבטחה, כאשר בימים האחרונים הצליחו לזהות ולחסל חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור. במקביל, הכוחות השמידו מפקדה השייכת לחיזבאללה ואיתרו משגר וטילי נגד טנקים שהיו מוכנים לשימוש.

השבת הביטחון לתושבי הצפון

התקיפה מתבצעת כחלק מהמאמץ הכולל לקיים את ההבטחה להשבת הביטחון המלא לתושבי הצפון ולאפשר להם לחזור לבתיהם בבטחה. הפעילות המבצעית מתבצעת בשטח מורכב ובנוי, כאשר הכוחות פועלים במתחמים בנויים, סבוכים והרריים בהם הסתיר האויב עשרות מתחמי שהייה על ותת-קרקעיים.

דובר צה"ל הבהיר כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל". יצוין כי בשבועות האחרונים חיסל צה"ל מספר רב של מפקדי חיזבאללה בדרגים שונים, במסגרת מדיניות הסיכולים הממוקדים.

כאמור, התקיפה בביירות מהווה המשך למדיניות הסיכולים הממוקדים נגד ארגון הטרור חיזבאללה, כאשר בדרג המדיני מדגישים כי ישראל תמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על אזרחיה ולהשיב את הביטחון לתושבי הצפון.

חיזבאללהלבנוןביירותכוח רדואןרובע הדאחייהמבצע שאגת הארי
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

