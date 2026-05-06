התקיפה הלילה ( צילום: לפי סעיף 27א )

צה"ל תקף הערב (רביעי) תקיפה ממוקדת בדאחייה בבירות שבלבנון, אחרי שבועות מספר של שקט באזור. זמן קצר אחרי התקיפה, פרסמו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ הודעה שבה חשפו את זהות היעד לחיסול.

"בהתאם לאישור ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, צה"ל תקף כעת בביירות את מפקד כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה כדי להביא לסיכולו", נמסר בהודעה המשותפת. "מחבלי רדואן בראשם עמד אחראים לירי לעבר יישובים ישראלים ופגיעה בחיילי צה"ל. לאף מחבל אין חסינות - ידה הארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון - כך עושים וכך נעשה!" כוח רדואן נחשב ליחידת העילית של ארגון הטרור חיזבאללה, והמפקד שהיה על הכוונת היה אחראי על פעילות טרור נרחבת כנגד מדינת ישראל. מי שולט באיראן? פזשכיאן נדחה ע"י המנהיג העליון דני שפיץ | 13:41 מסר ברור לארגון הטרור התקיפה בלב הדאחייה בביירות נועדה להעביר מסר ברור בדבר המחיר שישלמו מפקדי הארגון על המשך הירי לעבר העורף הישראלי. המהלך מתבצע במקביל לפעילות קרקעית ממוקדת של כוחות צה"ל בדרום לבנון, במטרה להרחיק את האיום מעל יישובי הצפון. כידוע, מאזור זה שוגרו מאות מתווי טרור לשטח ישראל בשנה האחרונה, ולכן הפעילות הממוקדת נועדה למנוע את התבססות חיזבאללה מחדש באזור.

תיעוד מחיסול חוליית המחבלים והשמדת מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה - צילום: דו"צ תיעוד מחיסול חוליית המחבלים והשמדת מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה | צילום: צילום: דו"צ 10 10 0:00 / 0:23

פעילות נרחבת נגד תשתיות הטרור

במקביל לתקיפה נגד מפקד כוח רדואן, תקף צה"ל במהלך היום מפקדות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות ובדרום לבנון. בסדרת תקיפות נרחבת, איתר צה"ל והשמיד עשרות משגרים ומחבלי חיזבאללה שתכננו לשגר רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.

כוחות חטיבה 226 בפיקוד אוגדה 146 ממשיכים בסריקות שיטתיות להרחבת מרחב האבטחה, כאשר בימים האחרונים הצליחו לזהות ולחסל חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור. במקביל, הכוחות השמידו מפקדה השייכת לחיזבאללה ואיתרו משגר וטילי נגד טנקים שהיו מוכנים לשימוש.

הרס בביירות מהצצפות צה"ל ( צילום: רשתות ערביות, לפי סעיף 27א )

השבת הביטחון לתושבי הצפון

התקיפה מתבצעת כחלק מהמאמץ הכולל לקיים את ההבטחה להשבת הביטחון המלא לתושבי הצפון ולאפשר להם לחזור לבתיהם בבטחה. הפעילות המבצעית מתבצעת בשטח מורכב ובנוי, כאשר הכוחות פועלים במתחמים בנויים, סבוכים והרריים בהם הסתיר האויב עשרות מתחמי שהייה על ותת-קרקעיים.

דובר צה"ל הבהיר כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל". יצוין כי בשבועות האחרונים חיסל צה"ל מספר רב של מפקדי חיזבאללה בדרגים שונים, במסגרת מדיניות הסיכולים הממוקדים.

חטיבת חשמונאים בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

כאמור, התקיפה בביירות מהווה המשך למדיניות הסיכולים הממוקדים נגד ארגון הטרור חיזבאללה, כאשר בדרג המדיני מדגישים כי ישראל תמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על אזרחיה ולהשיב את הביטחון לתושבי הצפון.