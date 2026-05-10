הסיוט של פוטין: ה-F-35 החדש שיעוור את הרדאר הרוסי

טיסת ניסוי ראשונה של החמקן הפולני ממפעל לוקהיד מרטין - צילום: משרד ההגנה הלאומי של פולין טיסת ניסוי ראשונה של החמקן הפולני ממפעל לוקהיד מרטין | צילום: צילום: משרד ההגנה הלאומי של פולין 10 10 0:00 / 0:45

בעוד רוסיה ממשיכה לבצר את גבולותיה ולהציב מערכי נשק מתקדמים בקלינינגרד, פולין מבצעת קפיצת מדרגה טכנולוגית שתשנה את מאזן הכוחות ביבשת האירופית. מטוסי ה-F-35 Lightning II הראשונים שיוצרו במיוחד עבור חיל האוויר הפולני משלימים בימים אלה את מבחני הטיסה האחרונים בטקסס, לקראת פריסתם המבצעית בבסיס התעופה ה-32 בווסאק.

המהלך הפולני מגיע על רקע הסלמה מתמשכת באיזור, כאשר מוסקבה ממשיכה להציב מערכות טילים מסוג Iskander ומערכי הגנה אווירית מתקדמים באזור קלינינגרד - המובלעת הרוסית השוכנת בין פולין לליטא. עסקת הענק, המוערכת ב-4.6 מיליארד דולר, מהווה הצהרת כוונות ברורה של ורשה כי היא מתכוונת להפוך למבצר האווירי המרכזי של נאט"ו מול האיומים הגוברים ממזרח.

מטוס החמקן f-35 ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של פולין )

מטוס החמקן f-35 ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של פולין )

צבא ארה"ב באירופה. הפנטגון הודיע על צמצום הנוכחות ( צילום: פיקוד אירופה בצבא ארה"ב )

מיקום אסטרטגי מול קלינינגרד תיעוד שריגש מיליונים: הצעד שעשה בעל למען אשתו חולת הסרטן אריה רוזן | 13:25 ההחלטה להציב את טייסת החמקנים דווקא בבסיס ווסאק אינה מקרית. מדובר במיקום אסטרטגי המאפשר שליטה מוחלטת בנתיבי הגישה לפולין, תוך יצירת מעטפת הגנה חדירה-מינימלית מול מערכות הטילים הרוסיות. על פי דיווחים בינלאומיים, היכולת של ה-F-35 לפעול מתחת לרדאר ולהשמיד מטרות איכות בעומק שטח האויב הופכת את מערכי ההגנה האווירית הרוסיים, שנתפסו עד היום כבלתי חדירים, לפגיעים מתמיד. כידוע, מטוסי ה-F-35 נחשבים לאחד ממטוסי הקרב המתקדמים ביותר בעולם, עם יכולות חמקנות חסרות תקדים. בניגוד למטוסי קרב קונבנציונליים, המטוס מסוגל לחדור למרחב אווירי עוין מבלי להיקלט על ידי מכ"מים מתקדמים, ולבצע תקיפות דיוק על מטרות קריטיות. יכולת זו הופכת אותו לנכס אסטרטגי קריטי בעימות פוטנציאלי עם רוסיה.

מטוס F-35 על סיפון נושאת מטוסים. החשש: עשרות מטוסים מדגם זה יימסרו ללא מערכת המכ"ם המבצעית ( צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

יותר ממטוס קרב: נכס מודיעיני אסטרטגי

בורשה מדגישים כי ה-Lightning II הוא בראש ובראשונה נכס מודיעיני. בזכות מערך חיישנים חסר תקדים, המטוסים יספקו לברית נאט"ו תמונת מצב דיגיטלית בזמן אמת על תנועות כוחות בבלארוס ובאזור הים הבלטי. המטוס מצויד במערכות אלקטרוניות מתקדמות המאפשרות לו לאסוף מודיעין תוך כדי טיסה, ולשתף אותו עם יחידות קרקע ואוויר אחרות בזמן אמת.

הצטרפותה של פולין ל"מועדון החמקנים" המצומצם, לצד ארצות הברית, בריטניה וישראל, נועלת סופית את האגף המזרחי של נאט"ו ומבטיחה עליונות אווירית מוחלטת ביום פקודה. על פי נתונים שפורסמו, כיום מחזיקות כ-20 מדינות במטוסי F-35 בגרסאות שונות, כאשר ארצות הברית מובילה עם למעלה מ-2,400 מטוסים.

מטוסי F-16 פייטינג פלקונס ( צילום: בסיס חיל האוויר האמריקאי בנליס נבאדה )

רקע אזורי מורכב

העסקה הפולנית מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר המתיחות בין נאט"ו לרוסיה נמצאת בשיא. המלחמה באוקראינה, שנמשכת כבר למעלה מארבע שנים, הדגישה את החשיבות האסטרטגית של פולין כמדינת חיץ מרכזית בין המערב למזרח. ההשקעה האדירה במערכות נשק מתקדמות משקפת את ההבנה הפולנית כי ביטחונה תלוי ביכולתה להרתיע איומים פוטנציאליים.

יצוין כי בשנים האחרונות הגדילה פולין משמעותית את תקציב הביטחון שלה, והפכה לאחת המדינות המובילות בנאט"ו ביחס בין הוצאות הביטחון לתוצר המקומי הגולמי. המהלך זוכה לתמיכה רחבה בקרב האוכלוסייה הפולנית, המודעת היטב לאיומים הביטחוניים הסובבים את המדינה.

עדכונים נוספים על מועד הפריסה המדויק והיקף הכוחות יפורסמו בהמשך.