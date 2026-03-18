מנכ"ל חברת "רוסאטום" הרוסית, אלכסיי ליכצ'וב, דיווח כי הפגיעה אירעה באזור הסמוך לבניין שירותי המטרולוגיה באתר, בקרבה רבה לכור הפעיל. לפי הדיווחים, לא היו נפגעים בקרב אנשי הצוות הרוסים ולא זוהתה דליפת קרינה.

במתחם שוהים כיום כ-480 מומחים רוסים האחראים על תפעול הכור, המבוסס על טכנולוגיה רוסית ואורניום מועשר המיובא מרוסיה. בעקבות הפגיעה והחשש מהסלמה נוספת, הרשויות החלו בהכנות לקראת סבב פינוי שלישי של הצוות הרוסי מהאתר.

סוכנות הגרעין הבינלאומית (IAEA) אישרה כי עודכנה על ידי איראן בדבר הפגיעה, אך ציינה כי לא התקבלו דיווחים על נזק למבנה הכור עצמו. למרות זאת, מומחים מציינים כי פגיעה באתר כזה, הנמצא בלב אזור מלחמה, מהווה סיכון משמעותי למדינות המפרץ הנשענות על התפלת מים מהאזור.