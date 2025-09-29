כיכר השבת
אחרי פגישת הפסגה

טראמפ פותח דלתות לשונא ישראל ארדואן? לאן באמת מועדות פניו של החמקן

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר בשבוע שעבר לעמיתו הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן כי יתמוך ברכישת מטוסי קרב מתקדמים, כולל F-35. בפגישה בבית הלבן נצפתה על דש מקטורנו סיכת F-22 – מטוס שאינו נמכר לחו"ל (בעולם)

מטוסי החמקן (צילום: אתר צה"ל)

בפגישה בבית הלבן בשבוע שעבר, הבהיר נשיא לעמיתו הטורקי, רג'פ טאיפ ארדואן, כי יתמוך "בכך שאתה תצליח בקניית הדברים שאתה רוצה" – התייחסות ישירה לרצונו של ארדואן לרכוש מטוסי F-35.

טראמפ הוסיף: "נדון על כך ברצינות רבה".

במהלך הפגישה נצפתה סיכת F-22 על דש חליפתו של טראמפ, מטוס קרב מתקדם של לוקהיד מרטין שאינו נמכר לחו"ל. הבית הלבן לא מסר הסבר לבחירת הסיכה בפגישה עם הנשיא הטורקי.

בישראל קיימת התנגדות אסטרטגית לאספקת F-35 לטורקיה, בעיקר עקב עמדותיו החריפות של ארדואן כלפי ישראל, ובמערכת הביטחון חוששים מהשלכות ביטחוניות של טייסות חמקן טורקיות באזור. גם בקונגרס האמריקני נשמעו התנגדויות קודמות, אך לא ברור מה היה קורה אילו השאלה הייתה מובאת להצבעה כיום.

מטוסי האדיר f35 חמקנים (צילום: אתר חיל האוויר)

רכישת F-35 עומדת בראש סדר העדיפויות של אנקרה, מאז שהוצאה מתכנית הייצור בשנת 2019 בעקבות רכישת מערכות הגנה אוויריות רוסיות.

טורקיה פועלת מאז לחזור לתכנית ואף החלה לייצר מערכות הגנה אוויריות מקומיות מסוג KAAN.

בעבר, סירוב אמריקני למכור מטוסי F-35 נחשב כמעט כעלבון אישי לארדואן, והוא פנה לאפשרויות אחרות, בהן קבלת מטוסי F-16 בהסכמה אמריקנית.

