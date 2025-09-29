בפגישה בבית הלבן בשבוע שעבר, הבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לעמיתו הטורקי, רג'פ טאיפ ארדואן, כי יתמוך "בכך שאתה תצליח בקניית הדברים שאתה רוצה" – התייחסות ישירה לרצונו של ארדואן לרכוש מטוסי F-35.

טראמפ הוסיף: "נדון על כך ברצינות רבה".

במהלך הפגישה נצפתה סיכת F-22 על דש חליפתו של טראמפ, מטוס קרב מתקדם של לוקהיד מרטין שאינו נמכר לחו"ל. הבית הלבן לא מסר הסבר לבחירת הסיכה בפגישה עם הנשיא הטורקי.

בישראל קיימת התנגדות אסטרטגית לאספקת F-35 לטורקיה, בעיקר עקב עמדותיו החריפות של ארדואן כלפי ישראל, ובמערכת הביטחון חוששים מהשלכות ביטחוניות של טייסות חמקן טורקיות באזור. גם בקונגרס האמריקני נשמעו התנגדויות קודמות, אך לא ברור מה היה קורה אילו השאלה הייתה מובאת להצבעה כיום.