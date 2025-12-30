מפגין אחד מול כוחות המשטר ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

המחאות ברחבי איראן נגד המשטר החריפו אתמול (שני), כאשר מפגינים התעמתו עם כוחות הביטחון בטהראן ובמשהד. הרשויות השתמשו מצידם בגז מדמיע ובאלות לפיזור ההפגנות, על פי דיווחים מהשטח.

במקביל נרשמו שביתות נרחבות ועימותים אלימים ברחובות, על רקע המשבר הכלכלי המחריף והזעם הציבורי כלפי השלטון. ארגון אופוזיציה איראני דיווח כי קהל גדול של מפגינים צעד לאורך רחוב ג’ומהורי בטהראן ולאחר מכן המשיך לאזורים סמוכים, בהם רחוב נאסר ח’וסרו וכיכר איסטנבול. אזורים מרכזיים בבירה הפכו לנקודות חיכוך, כאשר מפגינים וכוחות הביטחון של המשטר ניהלו עימותים סמוך למוקדי שלטון ואזורים מסחריים מרכזיים.

תהלוכת מחאה באיראן ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

עדי ראייה סיפרו כי השוטרים ירו גז מדמיע והיכו באלימות באלות, בניסיון לפזר את ההמונים במרכז העיר. המפגינים מצדם השיבו בקריאות “בושה! בושה!”, ודחקו את כוחות הביטחון לאחור, עד שאלה נאלצו לסגת ממספר אזורים.

תמונה אחת מהמחאות שהפכה לוויראלית ברשתות החברתיות, מציגה מפגין יושב באמצע כביש בטהראן, וחוסם את דרכם של כוחות המשטר שמנסים לפנות את ההפגנות בכוח.

השוואה בין התמונה המפורסמת מבייג'ין לתמונה מהמחאות בטהרן ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

התמונה הושוותה בידי רבים לתמונה מפורסמת אחרת - שמסמלת את כוח המחאה כנגד העריצות, בה נראה אדם אחד עומד בפני טנקים רבים. התמונה צולמה ב־5 ביוני 1989, יום לאחר שהצבא הסיני דיכא באלימות את מחאת הסטודנטים והאזרחים בכיכר טיאנאנמן בבייג’ינג.

במקביל נמשכו שביתות והפגנות של סוחרים ברחבי המדינה. חנויות רבות נסגרו במוקדי מסחר מרכזיים, בהם הבזאר הגדול של טהראן, רחוב לאלה־זאר, נאסר ח’וסרו וכיכר איסטנבול. המפגינים קראו סיסמאות נגד הממשלה, דרשו את הפלת שלטון אנשי הדת וקראו להנהגה לפרוש מתפקידה.

בסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות נראו מפגינים בתוך מתחם קניות בבזאר הגדול בטהראן כשהם קוראים “אל תפחדו, כולנו ביחד”, ו"יחי השאה". תיעודים נוספים מאזורים שונים בבירה הראו המונים צועקים “מוות לדיקטטור”, קוראים לסוחרים לסגור את עסקיהם ודורשים מהנשיא מסעוד פזשכיאן להתפטר. באחד הסרטונים אף נראים מפגינים תוקפים וגורמים נזק לרכב של איש דת המזוהה עם המשטר.

"יחי השאה!" קראו מפגינים בהתלהבות ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

אחר הצהריים הגיעו ההפגנות גם לעיר משהד שבצפון־מזרח המדינה, שם התאספו מפגינים בכיכרות המרכזיות והתעמתו עם שוטרי יס”מ שפעלו באלות. גם שם דווח כי המפגינים דחקו את כוחות הביטחון לאחור ככל שהעימותים הסלימו. ההפגנות נמשכו גם אל תוך הלילה, וזכו לתשומת לב בינלאומית.

רשת איראן אינטרנשיונל ציינה כי הנשיא פזשכיאן אמר שהורה לשר הפנים לפתוח בשיחות עם נציגי המפגינים - כתגובתו הרשמית הראשונה לגל המחאה.

ברקע האירועים נמשך המשבר הכלכלי החמור במדינה. הריאל האיראני צנח לשפל היסטורי ביום ראשון, ונסחר ביחס של 1.42 מיליון לדולר אמריקני אחד – בהשוואה ל-820,000 ריאל לדולר לפני שנה. סרטונים שממשיכים להתפשט ברשתות החברתיות מעידים על גידול בכעס הציבורי ועל אובדן סבלנות גם בקרב סוחרים, שנחשבו לאורך שנים לאחד מעמודי התווך של תמיכת המשטר.