המחאות ברחבי איראן נגד המשטר החריפו אתמול, שיירות של מוחים צעדו ברחובות | עדי ראייה סיפרו כי השוטרים ירו גז מדמיע והיכו באלימות באלות, בניסיון לפזר את ההמונים במרכז העיר |תמונה אחת מהמחאות שהפכה לוויראלית מציגה מפגין יושב באמצע כביש בטהראן, וחוסם את דרכם של כוחות המשטר (בעולם)
למרות בקשתו של ראש-הממשלה בנימין נתניהו לדחות את מצעד פעילי הימין בשכונת סילוואן, יגיעו הבוקר ברוך מרזל וחבריו אל תוככי השכונה העויינת ויקיימו בה צעדת מחאה, כשהם נושאים בידיהם דגלי ישראל. "הכניסה לתוך הכפר העוין תחזק את אחיזתנו בבירה", הם מסבירים (ארץ)