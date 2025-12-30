בארצות הברית מתנהלת בימים האחרונים סערה ציבורית ופוליטית סביב פרשת הונאה רחבת היקף במעונות יום ובמערכת השירותים החברתיים של מדינת מינסוטה, פרשה שמוגדרת על ידי גורמים פדרליים כאחת החמורות שנחשפו בשנים האחרונות.

על פי החשדות, מיליארדי דולרים מכספי ציבור פדרליים ומדינתיים הועברו לאורך שנים לגופים ועמותות שדיווחו על מתן שירותים לילדים ולמשפחות מעוטות יכולת, אך בפועל סיפקו שירותים חלקיים בלבד או לא סיפקו אותם כלל. חלק מהכספים, כך נטען, הוסטו למטרות פרטיות, רכישת נכסי יוקרה ותשלומי שוחד.

במרכז הפרשה עומדות תוכניות סיוע ממשלתיות, בהן תוכניות להזנת ילדים וטיפול בילדים בגיל הרך, שנועדו להבטיח רווחה בסיסית לאוכלוסיות מוחלשות. חקירות פדרליות העלו כי ספקים מסוימים דיווחו על מספרי ילדים מנופחים, וכן על ימים שבהם כביכול פעלו מעונות יום או חולקו ארוחות, גם כאשר בפועל המקום היה ריק או כמעט ריק. הרשויות הפדרליות מדגישות כי היקף ההונאה עדיין נחקר, אך הערכות מדברות על סכומים שעשויים להגיע למיליארדי דולרים.

על רקע החקירות המתמשכות, צף מחדש בימים האחרונים סרטון משנת 2018, שצולם במסגרת תיק הונאה שטופל במחוז הנפין שבמינסוטה. הסרטון, שנלקח מדיווח של ערוץ Fox 9 המקומי, מציג תיעוד ממצלמות אבטחה שבו נראים הורים מכניסים את ילדיהם למעון יום, חותמים על רישום – ואז יוצאים מהמקום עם הילדים דקות ספורות לאחר מכן. לפי הדיווח, הרישום שימש בסיס לדרישות החזר כספי מהמדינה עבור שירותי טיפול שמעולם לא ניתנו בפועל. חותמת הזמן על הצילומים מצביעה על מרץ 2015, מה שממחיש כי דפוסי ההונאה לכאורה נמשכים שנים רבות לאחור.

בדיווח נוסף מאותה תקופה נראה גבר מוסר מעטפה להורה, שלפי החשד הכילה תשלום בתמורה להשתתפות בהונאה. לפי גורמי החקירה, הורים מעוטי יכולת שיתפו פעולה עם ספקי השירות, חתמו על נוכחות ילדיהם במעונות, ובכך אפשרו הגשת דרישות תשלום כוזבות לרשויות.

הסערה התחדשה ביתר שאת לאחר שביום שישי האחרון הפך ויראלי סרטון שפרסם יוצר התוכן ניק שירלי, ובו תיעוד מביקורים במספר מרכזי טיפול בילדים במינסוטה. באחד המקרים, כך נטען, מדובר במעון שקיבל מיליוני דולרים במימון מדינתי, אך נראה כמעט נטוש וללא פעילות ממשית. הסרטון עורר זעם ציבורי רחב והוביל לביקורת חריפה כלפי הנהגת המדינה.

מושל מינסוטה, טים וולז, מצא את עצמו תחת מתקפה פוליטית גוברת, כאשר דמויות ציבוריות בכירות, בהן סגן הנשיא ג’יי־די ואנס, דונלד טראמפ הבן ואילון מאסק, תקפו את התנהלות הממשל המדינתי. מחוקקים רפובליקנים במדינה אף קראו לוולז להתפטר, בטענה שמדובר בכשל מערכתי חמור.

הבית הלבן הצטרף לביקורת כאשר שיתף פוסט של שרת החינוך לינדה מקמהון, שהגדירה את הפרשה ככישלון עוצר נשימה.

מנהל ה־FBI, קאש פאטל, הודיע כי הסוכנות תגברה את כוח האדם והמשאבים החקירתיים במינסוטה, והדגיש כי מדובר רק בקצה הקרחון. לדבריו, הרשויות ימשיכו לעקוב אחר זרימת הכספים, להגן על ילדים ולמצות את הדין עם המעורבים, כאשר חלק מהחשודים אף נבדקים להליכי הגירה, שלילת אזרחות או גירוש, במקרים הרלוונטיים.