אי אפשר להמציא את זה: סוחרת סמים נעצרה בגלל התיק הכי פחות דיסקרטי בעולם

שוטרי פלורידה נתקלו במקרה של אירוניה יוצאת דופן במהלך חיפוש שגרתי | הצהרה משעשעת על גבי תיק נשיאה של חשודה הובילה לחשיפה שהפתיעה אפילו את סגני השריף המנוסים ביותר (חדשות בעולם)

טרין אקרי והשקית המחשידה (צילום: משרד השריף של מחוז ברווארד)

במחוז ברבארד שבפלורידה גילו השוטרים שהאמת לעיתים מסתתרת ממש מתחת לאף או לפחות מאחורי כיתוב בולט במיוחד.

טרין אקרי, בת 31 ממלבורן, נעצרה בסוף השבוע האחרון לאחר שנתפסה כשברשותה תיק נשיאה שעליו התנוסס הכיתוב המשעשע והאירוני: "Definitely Not a Bag Full of Drugs" (זה ממש לא תיק מלא בסמים).

המעצר התרחש במהלך בדיקת רכב שגרתית, כאשר נהג הרכב שבו אקרי הייתה נוסעת אישר לשוטרים לבצע חיפוש והצהיר כי אין בנמצא שום דבר לא חוקי. אולם, כלבת המשטרה לקסי גילתה עניין מיוחד בתיקים של אקרי. למרבה ההפתעה, השוטרים גילו כי הכיתוב על התיק היה שקרי לחלוטין: בתוכו נמצאו סמים, מחטים, משקלים דיגיטליים, שקיות קטנות וציוד נוסף המשמש לסחר בסמים.

מה שהופך את הסיפור למפתיע עוד יותר הוא התזמון. המעצר הנוכחי הגיע כעשרה ימים בלבד לאחר שאקרי נעצרה ושוחררה בגין אישומים דומים מאוד של סחר בסמים במקרה אחר. ממשרד השריף נמסר בציניות כי "זה סיפור שפשוט אי אפשר להמציא".

כעת, אקרי עומדת בפני שורה של אישומים חמורים, כולל סחר סמים והחזקת ציוד לסמים, והיא מוחזקת במעצר ללא אפשרות לערבות.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

