תיעוד מסין: נהגים המומים משיטת האכיפה החדשה של משטרת התנועה

משטרת התנועה בסין החלה לפרוס רחפנים לביצוע פיקוח אווירי בצמתים מרכזיים | הרחפנים עוקבים אחרי הרכבים כל הזמן, עם מצלמות שמסוגלות להתקרב ואפילו לקרוא הודעות טקסט על מסך הטלפון | בנוסף הם משמשים להתרעה ישירה לנהגים באמצעות רמקולים (בעולם)

הרחפנים המשטרתיים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

משטרת התנועה בסין החלה לפרוס רחפנים לביצוע פיקוח אווירי בצמתים מרכזיים, במבצע אכיפה רחב היקף נגד עבירות שונות - כמו שימוש בטלפון בזמן נהיגה, או אי שימוש בחגורת בטיחות.

על פי הדיווחים, הרחפנים עוקבים אחרי הרכבים כל הזמן, עם מצלמות שמסוגלות להתקרב ואפילו לקרוא הודעות טקסט על מסך הטלפון של הנהג. הרחפנים גם מסוגלים להטעין את עצמם באופן אוטומטי, ולחזור מייד לפעילות.

לצד מצלמות המעקב האוספות ראיות, הרחפנים עצמם משמשים גם להתרעה ישירה לנהגים באמצעות רמקולים, במטרה להגביר מודעות ולהפחית סיכוני בטיחות בכביש.

משטרת התנועה הסינית ידועה ברמת האכיפה הקפדנית והמודרנית שלה, והיא משתמשת בשורה של טכנולוגיות מתקדמות כדי להבטיח ציות לחוקי הכביש.

עוד לפני השימוש ברחפנים, לאורך השנים הוטמעו מערכות מצלמות אוטומטיות בצמתים מרכזיים ובכבישים בין‑עירוניים, שמקליטות עבירות שונות כמו שימוש בטלפון ואי חגירת חגורת בטיחות. אותן מצלמות מחברות ישירות למאגרי נתונים המשטרתיים, מה שמאפשר להוציא קנסות במהירות - וללא מעורבות שוטר בשטח.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

