החליטה לא לשתוק: הנקמה של האימא בעובד האנטישמי בשדה התעופה

אירוע אנטישמי חמור התרחש היום (שלישי) בנמל התעופה הגדול 'שארל דה גול' בפריז בירת צרפת, אחד משדות התעופה המרכזיים והמאובטחים באירופה.

על פי עדות שפורסמה בעמוד SwordOfSalomon ברשת X, החושף אירועים אנטישמים, התקרית התרחשה בשעות הבוקר, סמוך לשעה 11:00 בבוקר, באחת המסעדות שבאחד הטרמינלים בשדה התעופה.

על פי הדיווח, אשת עסקים ופרופסורית יהודייה, שהגיעה לשדה התעופה ללוות את בנה הצעיר לטיסתו, ישבה במסעדה יחד עמו לפני הכניסה לאזור הבידוק.

בשולחן סמוך ישבו שלושה עובדים של שדה התעופה, ששהו בהפסקה, כאשר תגי הזיהוי המקצועיים שלהם תלויים על צווארם.

לפי העדות, אחד העובדים השמיע בקול רם שורת התבטאויות אנטישמיות חריפות, בהן קללות כלפי “יהודים” ו”ציונים”, והצהרות מפורשות על שנאה כלפיהם. הדברים נאמרו ללא הסתייגות מצד חבריו לשולחן, ואף בליווי הנהון והסכמה מצד אחד העובדים.

האימא, שזיהתה את חומרת הדברים והתקשתה להישאר במקום, קמה ועזבה את המסעדה עם בנה. לפני שעזבה, ניגשה לקופה ושילמה עבור מאפה שצרך אותו עובד, וביקשה מהמלצר להעביר לו מסר ציני, כתגובה לדבריו האנטישמיים, ש"זה מהציוני".

לאחר שליוותה את בנה עד הכניסה לאזור העלייה למטוס, חזרה האישה לבדה למסעדה והחליטה להתעמת ישירות עם העובד שעמד מאחורי האמירות.

במהלך העימות שאל אותה העובד אם היא “יהודייה או ציונית”, והיא השיבה כי היא גם וגם. לדבריה, העובד לא חזר בו מדבריו, אלא אישר את דבריו והמשיך לעמוד מאחוריהם.

בשלב זה שלפה האישה את מכשיר הטלפון שלה והחלה לתעד את האירוע. אחד העובדים – שתואר כאדם מזוקן – ניסה בכוח לחטוף ממנה את הטלפון, תוך הפעלת אלימות, בניסיון כנראה למנוע את התיעוד.

בעקבות האירוע עזבה האישה את המקום, ובהמשך הוגשה תלונה רשמית במשטרה. קריאה פומבית פורסמה לציבור בבקשה לסייע בזיהוי העובד שתועד ונחשד בהשמעת דברי השנאה ובניסיון התקיפה. מי שהיה עד לאירוע או מחזיק במידע רלוונטי, מתבקש לפנות לרשויות החוק בצרפת.