כ-3,000 כספות המכילות זהב, כסף ותכשיטים רוקנו במהלך סוף השבוע האחרון בפריצה לסניף בנק בעיר גלזנקירכן שבגרמניה. על פי הערכות ראשוניות של חוקרי המשטרה, שווי הרכוש שנגנב נאמד בכ-30 מיליון אירו, סכום שחושב על פי שווי ממוצע של כ-10,000 אירו לכל כספת שנפרצה.

האירוע החריג התגלה רק ביום שני בבוקר, לאחר שמכבי האש הוזעקו לבניין בעקבות התרעת אש שהופעלה במקום. ביום שלישי נאלצה הנהלת הבנק להודיע על סגירת הסניף מטעמי אבטחה, זאת לאחר שלקוחות רבים המודאגים לגורל רכושם התקהלו בפתח המבנה והפנו איומים כלפי העובדים.

במשטרה מעריכים כי הפורצים "ניצלו את השקט" של יום אידם, ופעלו בזמן שהבנק היה סגור לרגל החג. מחקירת זירת העבירה עולה כי החשודים השתמשו במקדחת ענק כדי ליצור פתח בקיר חדר הכספות. מקור משטרתי תיאר את רמת הביצוע הגבוהה של השודדים וציין כי "זה כמו בסרט"". לדבריו, "הכל התנהל בצורה מקצועית מאוד", מה שמעיד על תכנון מוקדם ומדוקדק של המבצע.

במסגרת המצוד אחר המבצעים, נבחנות עדויות של עוברי אורח שדיווחו כי הבחינו במספר גברים הנושאים שקים גדולים בגרם מדרגות של חניון סמוך בלילה שבין שבת לראשון. תיעוד ממצלמות האבטחה של החניון מראה מכונית מסוג אאודי שחורה, הנושאת לוחיות רישוי שדווחו כגנובות, עוזבת את המקום ביום שני לפנות בוקר כשבתוכה גברים רעולי פנים. בשלב זה זהות החשודים טרם ידועה והמשטרה ממשיכה באיסוף ממצאים מהזירה.