רגע אחרי שעזב את מאר א-לאגו: ה"מתנה" שהעניק טראמפ לנתניהו - בשווי 8.6 מיליארד דולר

ישראל תקבל מארה"ב 25 מטוסי F-15 שימומנו מכספי הסיוע האמריקאי, כך הודיע הלילה הפנטגון, שעות לאחר הפגישה בין טראמפ לנתניהו | בחוזה נכללה גם האפשרות לרכישת 25 מטוסים נוספים (חדשות)

ממהלך הפגישה (צילום: עמוס בן גרשום\לע"מ)

שעות לאחר הפגישה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ל, ישראל כבר קוצרת את פירותיה הראשונים.

ישראל תרכוש באמצעות כספי סיוע אמריקני 25 מטוסי קרב חדשים מדגם F-15IA מחברת בואינג, בעסקה ששוויה נאמד ב-8.6 מיליארד דולר, כך הודיע משרד ההגנה האמריקני ביום שני בלילה.

החוזה שנחתם כולל אופציה עתידית לרכישת 25 מטוסים נוספים מאותו הדגם עבור חיל האוויר הישראלי.

​לפי הודעת הפנטגון, ההסכם מקיף את כל שלבי הפרויקט, הכוללים את "התכנון, השילוב, המכשור, הבדיקה, הייצור והאספקה של 25 מטוסי F-15IA חדשים עבור חיל האוויר הישראלי עם אופציה ל-25 מטוסי F-15IA נוספים".

העבודות על ייצור המטוסים יבוצעו במתקני החברה בסנט לואיס, ולוח הזמנים להשלמת החוזה נקבע עד לסוף חודש דצמבר 2035.

​פרסום פרטי העסקה מגיע כאמור בהמשך לפגישה שנערכה בפלורידה בין נשיא ארצות הברית לנתניהו. העסקה מוגדרת כחלק מתוכנית המכירות הצבאיות של ארצות הברית למדינות זרות.

