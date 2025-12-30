שעות לאחר הפגישה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לראש הממשלה נתניהו, ישראל כבר קוצרת את פירותיה הראשונים.
ישראל תרכוש באמצעות כספי סיוע אמריקני 25 מטוסי קרב חדשים מדגם F-15IA מחברת בואינג, בעסקה ששוויה נאמד ב-8.6 מיליארד דולר, כך הודיע משרד ההגנה האמריקני ביום שני בלילה.
החוזה שנחתם כולל אופציה עתידית לרכישת 25 מטוסים נוספים מאותו הדגם עבור חיל האוויר הישראלי.
לפי הודעת הפנטגון, ההסכם מקיף את כל שלבי הפרויקט, הכוללים את "התכנון, השילוב, המכשור, הבדיקה, הייצור והאספקה של 25 מטוסי F-15IA חדשים עבור חיל האוויר הישראלי עם אופציה ל-25 מטוסי F-15IA נוספים".
העבודות על ייצור המטוסים יבוצעו במתקני החברה בסנט לואיס, ולוח הזמנים להשלמת החוזה נקבע עד לסוף חודש דצמבר 2035.
פרסום פרטי העסקה מגיע כאמור בהמשך לפגישה שנערכה בפלורידה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לנתניהו. העסקה מוגדרת כחלק מתוכנית המכירות הצבאיות של ארצות הברית למדינות זרות.
