הדוד סם יממן רגע אחרי שעזב את מאר א-לאגו: ה"מתנה" שהעניק טראמפ לנתניהו - בשווי 8.6 מיליארד דולר ישראל תקבל מארה"ב 25 מטוסי F-15 שימומנו מכספי הסיוע האמריקאי, כך הודיע הלילה הפנטגון, שעות לאחר הפגישה בין טראמפ לנתניהו | בחוזה נכללה גם האפשרות לרכישת 25 מטוסים נוספים (חדשות)

יג ישראל גראדווהל כיכר השבת | 09:04