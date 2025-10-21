מתח בבית הלבן בעקבות חשש שהממשלה בישראל, בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, תנסה לשנות או לבלום את מתווה העסקה מול חמאס. המתווה, שנועד להבטיח הפסקת אש ברצועת עזה ולסלול את הדרך לשיקום התשתיות והכנסת כוחות בינלאומיים, נתקל במחלוקות מהותיות לגבי מי ייקח חלק בכוח הייצוב הבינלאומי לאחר המלחמה.

הניו יורק טיימס דיווח הבוקר כי בסביבת טראמפ חוששים מטרפוד אפשרי של המשך העסקה וסגן הנשיא האמריקאי המבקר בישראל יפקח על הנושא מקרוב

העיתונאי אריאל כהנא דיווח ב'ישראל היום' כי לפי גורמים מדיניים, נתניהו הבהיר כי הוא מתנגד באופן נחרץ לנוכחות של כוחות טורקיים בעזה, וטוען כי מעורבותה של אנקרה עלולה להוות "קו אדום" עבור ישראל.

הדרישה נוגעת גם למדינה השנייה המוזכרת במתווה – קטר – הידועה בקשרים הדוקים עם חמאס. "שתי המדינות משחקות תפקיד כפול – כלפי חוץ מדובר בסיוע הומניטרי ויציבות, אך בפועל הן תומכות בגורמים רדיקליים ומערערות את הסדר האזורי", ציינו גורמים המעורים בדיונים.

לפי המתווה שנדון, טורקיה וקטאר היו אמורות להשתתף בכוח הייצוב הבינלאומי שמטרתו לשמור על הרצועה, לאמן כוחות מקומיים ולסייע בשיקום התשתיות. הנשיא האמריקאי, דונלד טראמפ, רואה במדינות אלו שותפות אסטרטגיות למאבק באיראן ולמאזן אזורי מול רוסיה, ומייחס להן תפקיד מרכזי גם בכלכלה המקומית של עזה.

בישראל, לעומת זאת, חוששים שהמעורבות הטורקית תעניק לאנקרה דריסת רגל לא רצויה בעזה, ותאפשר לה להשפיע באופן ישיר על מהלכים מדיניים וכלכליים לאחר המלחמה. עוד מסרו גורמים בירושלים כי קיימת חשיבות רבה לוודא שחברות טורקיות לא יהיו מעורבות בפרויקטים המרכזיים לשיקום הרצועה.

לפי גורמים המעורים במגעים, האמריקנים מנסים להרגיע את החששות הישראליים ומבהירים כי מדובר בנוכחות אזרחית בלבד, שתעסוק בשיקום תשתיות, סיוע הומניטרי ופרויקטים כלכליים, אך בירושלים נשמרת סקפטיות רבה. בנוסף, מתקיימים דיונים שקטים בין ישראל לארה"ב במטרה להגיע להבנות מבלי לפגוע בשיתוף הפעולה הביטחוני והדיפלומטי בין המדינות.