שרשרת של תקלות מביכות

ישיבת הקבינט המצחיקה בהיסטוריה: טראמפ נמנם, מנהל התקציבים צייר עננים

בישיבת הקבינט שנערכה אתמול בבית הלבן נרשמו כמה רגעים משעשעים במיוחד | נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נראה מתקשה להישאר ער, כשעיניו נעצמות מעת לעת מול המצלמות | שמו של מזכיר ההגנה פיט הגסת’ אוית עם שגיאת כתיב מביכה | מנהל התקציבים ראס ווט צולם מצייר על דף רשמי של הבית הלבן ציור נוף הכולל הרים, עצים ועננים (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

בישיבת הקבינט שנערכה אתמול (שלישי) בבית הלבן ונמשכה יותר משעתיים, נרשמו כמה רגעים משעשעים במיוחד.

כבר בתחילת הדיון נשיא ארצות הברית נראה מתקשה להישאר ער, כשעיניו נעצמות מעת לעת מול המצלמות. מזכיר ההגנה פיט הגסת’, שהיה הראשון לדבר, זכה לרגע הוויראלי של היום כששלט שמו הונח מולו עם שגיאת כתיב מביכה: “ssecretary of war” - עם שתי אותיות S בתחילת המילה, כמו קציני ה-SS. הטעות הפכה לבדיחה נפוצה ברשתות החברתיות.

שגיאת הכתיב המביכה (צילום מסך)

גם שאר חברי הקבינט תרמו לאווירה העייפה: מנהל התקציבים ראס ווט צולם מצייר על דף רשמי של הבית הלבן ציור נוף הכולל הרים, עצים ועננים - תיעוד שהפך במהירות לשיחת היום.

בינתיים, טראמפ עצמו נלכד שוב ושוב נראה מנומנם, דווקא בעת שהוא מנסה להגיב לטענות מהתקשורת על מצבו והיכולות שלו בגיל 79.

למרות בקשתו של הנשיא “להתקדם מהר”, רוב השרים האריכו בדבריהם, וטראמפ עצמו התלוצץ בהמשך על כך שהישיבה נמשכת זמן רב מדי. כשהדיון הגיע לשאלות מהעיתונאים, טראמפ הבחין באיש צוות שמחזיק מיקרופון בום במשך כל הישיבה ושאל אותו בהומור “אתה ממש חזק אה?”, וזכה לצחוק מכל הנוכחים.

גם בעת תשובות השרים לעיתונאים נרשם רגע מסוים שמשך תשומת לב: הגסת' טען להגנתו כי “ערפל הקרב” השפיע על החלטתו בביצוע תקיפה ימית בוונצואלה בספטמבר, ואף הודה שלא נשאר עד סוף המשימה.

הישיבה הסתיימה כשהעיתונאים הוצאו במהירות מן החדר, אחרי שטראמפ טפח בחוזקה על השולחן, קם ממקומו והכה קלות בכתפו של הגסת’. במהלך כל האירוע הורגשה אווירה עייפה, מבולבלת ולעיתים אפילו קומית, שהפכה את הישיבה לאחד מרגעי הממשל היותר מדוברים ביממה האחרונה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

