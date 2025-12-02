טיסה של חברת התעופה הטורקית פגסוס איירליינס נאלצה לחזור לשדה התעופה באיסטנבול לאחר שברק פגע פעמיים במטוס בעת ההמראה. המטוס שהיה בדרכו לסנט פטרסבורג, נשאר באוויר במשך כשעתיים לפני שחזר לנחיתה בטוחה. הנוסעים תיארו רגעי אימה וסיפרו על החוויה הדרמטית. חלק מהנוסעים שלחו הודעות פרידה ליקיריהם.

נוסעי טיסה PC398 של פגסוס אמרו כי היו אמורים להמריא מאיסטנבול ב-30 בנובמבר בשעה 21:35, אך הטיסה התעכבה בשלוש שעות עקב רישום יתר.

עם ההמראה, עדי ראייה סיפרו כי שמעו שני בומים חזקים וראו הבזקי אור, ולאחר המטוס רעד. אלו שישבו ליד החלונות הבחינו בכמה ברקים שפגעו במטוס. מספר דקות לאחר מכן, הם דיווחו כי ראו ניצוצות אש בוקעים מהמנוע, והנוסעים הרגישו שהמטוס מאבד במהירות גובה. עדי ראייה מספרים כי "חלק מהנוסעים החלו לשלוח הודעות פרידה לאהוביהם להם חיכו".

"אחרי זה, שום דבר חריג לא קרה מלבד רעש מנוע מוזר. האוזניים שלי לא פקעו, כמו שבדרך כלל קורה בזמן ההמראה. ככל הנראה, הטייס נשאר בגובה נמוך. אבל אף אחד מהצוות לא באמת אמר כלום", סיפרו הנוסעים.

לדבריהם, המטוס חג מעל טורקיה במשך כשעתיים לפני שהטייס הודיע ​​שהוא חוזר לאיסטנבול עקב בעיה טכנית. עם הנחיתה, הנוסעים קיבלו תדרוך להליכי פינוי בחירום. בשדה התעופה, נציג פגסוס אישר כי המטוס נקלע לסופת ברקים ונפגע מכמה ברקים.

הנוסעים קיבלו מטוס חדש רק בשעה 7:00 בבוקר. נוסעים רבים טענו שאיבדו את כרטיסי ההמשך שלהם, ועובדי חברת התעופה סירבו לספק להם את מסמכי העיכוב בטיסה, והפנו אותם למשרד בסנט פטרסבורג.