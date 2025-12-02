היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שיגרה היום (שלישי) מכתב חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו, המשמש כמענה רשמי לעתירות שהוגשו לבג"ץ בנוגע לכהונתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

במכתבה, מזהירה היועצת המשפטית מפני התערבות "פוליטית גורפת ושיטתית" בעבודת המשטרה, ומדגישה כי התנהלותו של השר עלולה "לפגוע באופן ממשי בעבודת המשטרה" ולכרסם באופן ניכר בעיקרון של שלטון החוק.

במסגרת המענה לעתירות, חוזרת בהרב-מיארה ומדגישה את הצורך לשמור על "הכלל היסודי של עצמאותה של המשטרה". היא טענה כי מכלול התערבויותיו של השר, הן בשיקול הדעת המקצועי והן בהחלטות האופרטיביות של המשטרה, פוגע בעקרון "עצמאות המשטרה ואי-תלותה בגורם הפוליטי".

היועמ"שית אמרה כי התערבות פוליטית מופרזת בתפקוד המשטרה, במיוחד באמצעות עקיפת הדרג המקצועי, מעלה חשש "לפגיעה קריטית בעצמאות המשטרה". התערבויות אלו אינן מספקות מענה ל"צורך המתמשך בחיזוק יחסי האמון והגיבוי הציבורי למשטרה".

המכתב מצביע על מספר דוגמאות להתנהלות בעייתית לטענתה מצד השר לביטחון לאומי:

1. חקירות פליליות: היועמ"שית מדגישה כי הדין אוסר באופן מוחלט על השר להתערב "בחקירות פליליות תלויות ועומדות". למרות זאת, השר התבטא בנוגע לחקירות פליליות שונות, ובית המשפט העליון אף התייחס בעבר לסכנה הנובעת מהתבטאויות מעין אלו.

2. שיקול דעת מבצעי ומקצועי: בהרב-מיארה מציינת כי השר מנסה לנהל את השיקול הדעת המקצועי והמבצעי של המשטרה באמצעות "אמירות שונות ודרישות שונות". כדוגמה, נזכרו דברים בעניין בחינת מדיניות טיפול באירועי הפרות סדר, שבהם השר פרסם ברשתות החברתיות דרישה לבחון את המדיניות. עוד נטען כי השר מנסה להכתיב "בדרכים שאינן עולות בקנה אחד עם עקרון העצמאות המנהלית והמקצועית" את אופן יישום המדיניות בשטח.

3. התבטאויות ציבוריות: המכתב מתייחס גם ל"ביטויים חוזרים ונשנים בעלי אופי ציבורי מופנם" מצד השר, אשר מטרתם לערער את שיקול הדעת המקצועי של המשטרה.

בשל מכלול אירועי ההתערבות, ובמיוחד לאור ההתחייבויות הקודמות שניתנו לבית המשפט מטעם הממשלה, דורשת היועמ"שית מראש הממשלה נתניהו להגיש עמדה מעודכנת. היא מדגישה כי הממשלה נדרשת להבטיח שהשר פועל במסגרת סמכויותיו וכי הוא יכבד את עצמאות המשטרה. היא דורשת מהממשלה לפרט את "הצעדים המוסדיים והמשפטיים שנועדו להבטיח את עבודת המשטרה" ולהסביר כיצד ההתנהלות הפוליטית תעלה בקנה אחד עם שמירת כללי המשטר הדמוקרטי.

המשמעות היא שהיועצת המשפטית לממשלה מתכוונת להקשות על הממשלה אודות המשך כהונתו של בן גביר, ואולי אף לדרוש את פיטוריו. במידה ויגיע הדבר לפתחו של בג"ץ יתכן שהיועמ"שית לא תעמוד מאחורי הממשלה - אלא כצפוי, מאחורי העותרים נגדה.