קרב צעקות פרץ היום (ראשון) בדיון בוועדת השרים לחקיקה שדנה בהצעת חוק שנועדה לאפשר לשר המשפטים יריב לוין להיות הגורם שממנה את התובע במקרים של חקירת יועמ"שית או חקירת פצ"רית.

במהלך הישיבה התפתח עימות חריף בין המשנה ליועמ"שית גיל לימון, לבין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לאחר שלימון האשים את השר בישיבת ועדת השרים לחקיקה כי הוא מנסה להתערב פעם אחר פעם בחקירות.

בחדשות 12 ובכאן חדשות הובאו ציטוטים חריפים מתוך העימות שהתפתח בישיבה:

לימון לבן גביר: "אסור לך להתערב בחקירות, לא באמצעות חקיקה, לא באמצעות השפעה על מינויים של קצינים, לא באמצעות דיונים שאתה עושה בהם אתה נותן הוראה להעביר חומרים, אסור לך! אתה פעם אחר פעם, אתה מנסה, ופועל בניגוד למסמך העקרונות שאתה חתום עליו!"

בן גביר: "אתה מדבר על זה? כולך ניגוד עניינים".

לימון: "אין לי ידיעה על החקירה ואין לי פרטים".

לוין: "אתה נסוג אחור, אם היית עד בחקירה שלי הייתי רואה שאתה מבוהל".

בן גביר: "אני רוצה שתענו לי תשובה, אם התערבתם התערבות פסולה בחקירה?".

לימון: "זו התערבות פוליטית מה שאתם עושים עכשיו, אתה מוכיח שזו התערבות".

בן גביר: "מה מפחיד אותך, שאלנו אותך שאלה, תענה תשובה".

לוין: "נכשלתם כישלון חרוץ, הייתם צריכים לזוז הצידה ולתת לבן חמו לשפוט".

קרעי: "האם זה נכון שהיועמ"שית שסיפרה לרמטכ"ל על החקירה ידעה שהוא יפגש עם מני בנימין?".

בן גביר: "ברור לי שאתה מנסה להקליט, אתה אדום, מסמיק ומתחמק".

לימון: "חוזר ואומר שוב ושוב שאתה פועל בניגוד למסמך העקרונות ולפסיקת בג"ץ".

בן גביר: "אתם... נגמרו הימים שהילכתם אימים על שרים. נגמרו הימים שהתנהגתם כמו מאפיה. אתה לא מבין את זה גיל לימון? מי אתה שתאיים עליי?".

לימון: "אני לא מאיים עלייך".

בן גביר התעקש: "אתה איימת עליי עכשיו, מי אתה שתאיים עליי? אתה פקיד ואתה תתנהג כמו פקיד!".