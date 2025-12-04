בין שני שרי הימין בממשלה, שבאופוזיציה אוהבים לכרוך את שמותיהם יחד - לעיתים בהקשר של חרמות - שוררת מתיחות לא נסתרת. מעת לעת היא צפה יותר ויותר.

הערב (חמישי) דיווח מיכאל שמש, הכתב הפוליטי של כאן חדשות, על דיאלוג קצר בין השניים בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפי הדיווח, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נכנס היום למשרד, פנה לסמוטריץ' שנכח במקום והציע לו לשבת יחד עם שיחות שלום.

בן גביר, בתגובה, לפי הדיווח, סובב את הגב לבן גביר וציטט את הפסוק - "אין שלום אמר השם". הוא לא היה צריך להשלים. ההמשך היה מובן, והוא ביטא כנראה את דעתו על האיש.

סמוטריץ, לפי הדיווח של שמש, מכחיש שאמר את הפסוק ״אין שלום וכו׳״. מאידך נוכחים אחרים מתעקשים ששמעו.

עוד דיווח שמש כי מחוץ לממשלה סמוטריץ אמר לבן גביר: "מה התחלת להדליף, עוד לא התחלנו את הישיבה". בן גביר הגיב: "בצלאל בבקשה תאהב אותי, אל תשנא אותי". דקות אחרי זה התחבקו השניים.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' התמודדו יחד ברשימה אחת בבחירות הקודמות לכנסת. כעת מרחף סימן שאלה על האופן שבו יתמודדו בבחירות הקורובות.

בריאיון שהעניק בסוף השבוע שעבר לישראל היום, נשאל חבר מפלגתו של בן גביר, השר לפיתוח הנגב והגליל יצחק וסרלאוף על אפשרות של ריצה בבחירות עם גבן גביר.

הוא אמר כי "בבחירות האחרונות רצנו עם סמוטריץ' כדי שהוא יעבור את אחוז החסימה. אם בכל פעם מישהו צריך לקחת את סמוטריץ' על הגב, אני מצפה שהפעם יהיה התור של הליכוד".

בשבוע שעבר, במהלך ישיבת ממשלה קצרה, התעמתו בן גביר וסמוטריץ' סביב רפורמת החלב שניסה לקדם שר האוצר.

העימות החל כאשר בן גביר אמר: "בגלל שר האוצר אין ולא יהיה לאזרחי ישראל חלב". סמוטריץ' כעס ואמר לבן גביר: "לפני שאתה מתלהם, אתה יודע בכלל מה אומרת רפורמת החלב שאני מוביל?".

"היא אמורה", הסביר סמוטריץ': "לחזק את הרפתנים הישראלים ואת הרפתות שלהם ולהוריד את מחיר החלב. ואם כבר מדברים על רפורמה, כדאי שתוביל רפורמה אמיתית עם הפשיעה הערבית שמשתוללת בישראל".

בן גביר לא נותר חייב והשיב: "בצלאל, תפסיק להיות שחצן ויהיר ולחשוב שכולנו פה מטומטמים. אפשר להוזיל מחירים ולתת לחקלאים תמיכה, אסור לנו לאבד אותם - בזמן מצור אנחנו חייבים אותם".

ראש הממשלה התערב ואמר לסמוטריץ - "אתה צריך לדבר לאט ובתמציתיות" .