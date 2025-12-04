משרד ראש הממשלה הכריז היום (חמישי) רשמית על מינויו של תת-אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. גופמן, שכיהן כמזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יחליף את דוד ברנע.

גופמן הסתמן כמועמד המוביל לתפקיד, לאחר שצבר אמון והערכה רבה בלשכת ראש הממשלה, בין היתר בזכות מעורבותו בניהול המנגנון ההומניטרי לחלוקת מזון ברצועת עזה. גופמן, תושב אשדוד במקור, נודע בצה"ל בכינוי "סוס דוהר" בשל חתירתו הבלתי מתפשרת למגע ולהכרעה. הקריירה הצבאית שלו מרשימה וכוללת תפקידי פיקוד בכירים: מג"ד 75, מפקד חטיבה 7, מפקד אוגדת הבשן ומפקד המרכז לאימוני יבשה בצאלים. יצוין, כי גופמן אינו דובר את השפה האנגלית. הפציעה הבכירה: גופמן היה מהראשונים שקפץ לשדה המערכה עם פרוץ מלחמת עזה ונפצע במהלכה – הוא הקצין בעל הדרגה הגבוהה ביותר שנפצע מאז פרוץ המלחמה. בצעירותו בעקבות ניכור חברתי כנראה על רקע מוצאו הבלארוסי, הוא התמקצע בלוחמת האגרוף וצבר הישגים מרשימים כמקום שני בארץ בתחום. המוטו מהאגרוף: בראיון בעבר סיפר על המוטו שהפך לחלק מחייו, אותו שינן ממאמן האגרוף שלו: "כשבא איום או אתגר, אתה לא עוצם עיניים".

רומן גופמן ( צילום: גרשון אלינסון/פלאש 90 )

הצל והטענות: הפעלת קטין במשימה מסוכנת

לצד ההישגים הצבאיים, המינוי מגיע על רקע טענות משפטיות חמורות נגד גופמן:

הפרשה: בינואר 2024 פורסם ב"הארץ" כי בעת שכיהן כמפקד אוגדה 210, אישר גופמן להפעיל נער לצורך מבצע השפעה, מה שהוביל למעצרו הממושך של הנער. הנער הוחזק במעצר כשנה וחצי עד שבוטל כתב האישום נגדו, לאחר שהתברר כי פעל בשליחות הצבא.

הדרישה לחקירה: במרץ 2025 נחשף כי הסנגוריה הצבאית פנתה לפרקליטות הצבאית בבקשה לפתוח חקירה פלילית נגד גופמן. הטענה היא כי הפעיל את הנער כמשימה מודיעינית ללא סמכות מתאימה ובאופן שסיכן את חייו כשהיה קטין.

ראש הממשלה עם מזכירו הצבאי רומן גופמן ( צילום: רועי אברהם לע"מ )

ב-'12' צוטטו בכירים במוסד שזעמו על ההחלטה להצניח שוב מועמד חיצוני לראשות הארגון, במקום להעדיף עובד מנוסה שמכיר לעומק את אחד התפקידים המורכבים ביותר בעולם.

"זה מינוי מופקר", אמר בכיר ל-12. "אנשים לא טמבלים. אם אתה מערכתי ומשרת את המדינה ולא את רה"מ אישית - לא תגיע לטופ. זה מסר נורא מה שרה"מ עשה בשב"כ.

הוא הוסיף וטען כי "זה הלם בארגון. שני סגנים מוכשרים ומנוסים עם עשרות שנות מבצעים ודילגו עליהם. זו הבעת אי-אמון באנשי הארגון, אחרי מלחמה שכל מה שהכינו באיראן ובלבנון במוסד ושעשו לא מספיק כדי למנות משהו מתוך המוסד".