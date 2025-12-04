נתניהו החליט: מזכירו הצבאי יהיה ראש המוסד הבא | כל הפרטים

נתניהו ומזכירו הצבאי שיהיה ראש המוסד הבא ( צילום: דוברות רה"מ )

ראש המוסד הבא יהיה רומן גופמן, שמשמש כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו, כך הודיע לפני זמן קצר (חמישי) נתניהו.

ראש הממשלה, ראיין מועמדים שונים, והחליט למנות את מזכירו הצבאי, אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים של מדינת ישראל. האלוף גופמן יחליף את ראש המוסד דוד ברנע שיסיים את כהונתו לאחר 5 שנים בחודש יוני 2026. פנייתו של ראש הממשלה לגבי המינוי - מובאת היום בפני הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים. האלוף גופמן כיהן בתפקידים מבצעיים ופיקודיים רבים בצה"ל ובכללם: לוחם ומפקד בחיל השריון, מג"ד בגדוד 75 בחטיבה 7, קצין אג"ם בעוצבת 'געש' (אוגדה 36), מח"ט 'עציון', מח"ט חטיבה 7, מפקד אוגדת 'הבשן' (210), מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, ראש מטה פעולות הממשלה בשטחים ותפקידו הנוכחי – המזכיר הצבאי של ראש הממשלה.

במשרד רה"מ אמרו על המינוי: "האלוף רומן גופמן הוא קצין רב זכויות. מינויו למזכירו הצבאי של ראש הממשלה בעיצומה של המלחמה האחרונה, הוא הוכיח כי יש לו יכולות מקצועיות יוצאות דופן, החל מכניסתו המהירה לתפקיד וכלה במעורבותו המיידית והמשמעותית בשבע הזירות של המלחמה. האלוף גופמן היה בממשק רציף עם כלל שירותי הביון והמודיעין, ובייחוד עם המוסד".

עוד נמסר: "האלוף גופמן גילה יצירתיות, יוזמה, תחבולה, הכרה מעמיקה של האויב, דיסקרטיות מוחלטת ושמירת הסוד. תכונות אלה וכן מנהיגותו ואומץ ליבו באו לידי ביטוי בפרוץ מלחמת התקומה, עת זינק מביתו ונלחם בגופו מול מחבלי החמאס בעוטף עזה, שם נפצע קשה".

"ראש הממשלה", נמסר מלשכת רה"מ: "סבור שהאלוף גופמן הוא המועמד הראוי והמתאים ביותר לתפקיד ראש המוסד ומאחל לו הצלחה רבה בתפקיד חשוב זה".

