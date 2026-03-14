על רקע הלחימה המתמשכת בין ישראל לבין איראן, ישראל עדכנה השבוע את ארצות הברית כי מלאי מיירטי הטילים הבליסטיים שברשותה הולך ואוזל, כך אמרו גורמים אמריקנים לאתר Semafor.

לפי הדיווח, ישראל נכנסה למלחמה הנוכחית כאשר מלאי המיירטים שלה כבר היה נמוך יחסית, לאחר שחלק גדול ממנו שימש במהלך העימות עם איראן במבצע 'עם כלביא'.

מערכת ההגנה לטווח ארוך של ישראל נמצאת תחת עומס כבד בעקבות מתקפות הטילים האיראניות. איראן החלה לשלב גם תחמושת מצרר בתוך טילים בליסטיים, דבר שעלול להחמיר עוד יותר את השחיקה במלאי המיירטים.

אחד הגורמים האמריקנים אמר בתגובה לדיווח כי וושינגטון מודעת כבר חודשים למצב שבו ישראל מתקרבת למחסור במיירטים, וציין כי “זה משהו שציפינו לו והיערכנו אליו”. אותו גורם הדגיש כי ארצות הברית עצמה אינה מתמודדת עם מחסור דומה במיירטים, זאת על רקע חששות רחבים יותר כי עימות ממושך עם איראן עלול לשחוק גם את המלאים האמריקניים.

לפי הדיווח, עדיין לא ברור אם ארצות הברית תשקול למכור או להעביר לישראל חלק מהמיירטים שלה. בעבר כבר כללה ארצות הברית מערכות הגנה מפני טילים כחלק מחבילות הסיוע הביטחוני לישראל.

הגורם האמריקני אמר כי “יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי להגן על הבסיסים שלנו, על אנשי הצבא שלנו באזור ועל האינטרסים שלנו”, והוסיף כי ישראל “מוצאת פתרונות כדי להתמודד עם המחסור”.