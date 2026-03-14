דיווח מטריד: מלאי המיירטים של ישראל הולך ואוזל | "וושינגטון מודעת למצב" 

ישראל עדכנה השבוע את ארצות הברית כי מלאי מיירטי הטילים הבליסטיים שברשותה הולך ואוזל | לפי הדיווח, עדיין לא ברור אם ארצות הברית תשקול למכור או להעביר לישראל חלק מהמיירטים שלה (בארץ)

יירוטים בשמי המרכז (צילום: יוסי אלוני\פלאש90)

על רקע הלחימה המתמשכת בין ישראל לבין איראן, ישראל עדכנה השבוע את כי מלאי מיירטי הטילים הבליסטיים שברשותה הולך ואוזל, כך אמרו גורמים אמריקנים לאתר Semafor.

לפי הדיווח, ישראל נכנסה למלחמה הנוכחית כאשר מלאי המיירטים שלה כבר היה נמוך יחסית, לאחר שחלק גדול ממנו שימש במהלך העימות עם במבצע 'עם כלביא'.

מערכת ההגנה לטווח ארוך של ישראל נמצאת תחת עומס כבד בעקבות מתקפות הטילים האיראניות. איראן החלה לשלב גם תחמושת מצרר בתוך טילים בליסטיים, דבר שעלול להחמיר עוד יותר את השחיקה במלאי המיירטים.

אחד הגורמים האמריקנים אמר בתגובה לדיווח כי וושינגטון מודעת כבר חודשים למצב שבו ישראל מתקרבת למחסור במיירטים, וציין כי “זה משהו שציפינו לו והיערכנו אליו”. אותו גורם הדגיש כי ארצות הברית עצמה אינה מתמודדת עם מחסור דומה במיירטים, זאת על רקע חששות רחבים יותר כי עימות ממושך עם איראן עלול לשחוק גם את המלאים האמריקניים.

לפי הדיווח, עדיין לא ברור אם ארצות הברית תשקול למכור או להעביר לישראל חלק מהמיירטים שלה. בעבר כבר כללה ארצות הברית מערכות הגנה מפני טילים כחלק מחבילות הסיוע הביטחוני לישראל.

הגורם האמריקני אמר כי “יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי להגן על הבסיסים שלנו, על אנשי הצבא שלנו באזור ועל האינטרסים שלנו”, והוסיף כי ישראל “מוצאת פתרונות כדי להתמודד עם המחסור”.

19
לא מאמין לכתבות כאלו
די לחרטט
18
דבר כזה לא צריך לצאת לתקשורת
...
כן רק טיפשים מפרסמים כזה דבר. למה איראן צריכה לדעת מזה אפילו אם זה נכון
אדיר
17
מפחיד...
ללא שם
16
קודם כל זה מתפרסם כי ה' רוצה חיזוק באמונה וביטחון. דבר שני הדבר התפרסם במקום שנוי במחלוקת. זה הזמן לחזק שריר ביטחון שמה' הישועה ולא מהמיירטים
אמונה
15
אם מלאי המיירטים שלנו נמוך כבר במלחמה המשמעות היא שאי אפשר להסתמך רק על ההגנה הגיע הזמן להקפיץ את הכוח התקפי ולנטרל את כל מטרות האיראנים לפני שהסכנה מתעצמת
שרון
14
ישראל מעולם לא הייתה במצב כזה מלאי מיירטים קריטי עומד להיגמר ובארה"ב כבר מודעים למצב חודשים זה הזמן לממש את ההסכמים הביטחוניים ולהביא סיוע מיידי
משה
13
הגיע הזמן שהממשלה תראה נחישות להגן על אזרחי המדינה ולהכין פתרונות נוספים
ישראל
12
וככה רוצים להחזיר אותנו ללימודים.. חולי נפש!!
מנשה
11
ממש חכמה גדולה טמונה בכתבה הזאת אני נפעם מהעומק של התבונה שצועקת פה😄
יחיאל
10
ה' מגן עלינו אבל גם אנחנו צריכים לפעול סיוע מיידי מארה״ב + תגבור ההגנה
שמואל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
