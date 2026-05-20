תיעוד מקפיא דם: כך נראה הפיגוע בסן דייגו - מקסדת המחבלים

חקירת הפיגוע במרכז האסלאמי בסן דייגו חושפת כי שני התוקפים, קיין קלארק בן ה-17 וקיילב ולסקז בן ה-18, עברו תהליך הקצנה ברשתות החברתיות שם נפגשו לראשונה.

מהממצאים עולה כי השניים החזיקו באידיאולוגיה של עליונות לבנה ושנאה נרחבת, ובחיפושים שנערכו בבתיהם לאחר שהתאבדו בתום האירוע, גילו חוקרי הבולשת הפדרלית לפחות 30 כלי נשק, תחמושת רבה ורובה קשת. לדברי סוכן האף-בי-איי מארק רמילי, "הנבדקים הללו לא הפלו לרעה את מי שהם שנאו".

​במקביל, מתבררים ממדי הגבורה של שלושת ההרוגים, אמין עבדאללה, נאדיר עוואד ומנסור קאזיה, אשר מנעו פגיעה ישירה בכ-140 ילדים ששהו במבנה בית הספר במתחם. עבדאללה, המאבטח במקום, זיהה את החמושים ופתח מולם בקרב יריות שבמהלכו נפצע, אך הצליח להדוף אותם אל מחוץ ללובי ולהכריז בקשר על הפעלת סגר חירום לפני שנורה למוות.

בשלב זה, עוואד וקאזיה הסיחו את דעתם של המחבלים בחניון ואף הספיקו לחייג למוקד החירום המשטרתי לפני שנרצחו.

​מפקד המשטרה סקוט ואל שיבח את תושייתם וציין כי "בלי להסיח את תשומת הלב, בלי לעכב את הפעולות של שני האנשים הללו, ללא ספק, היו נרשמים הרבה יותר הרוגים". מנהל המרכז, האימאם טאהא חסאן, ספד להם ואמר כי "אנחנו קוראים להם האחים שלנו בקהילה. אנחנו קוראים להם המרטירים שלנו והגיבורים שלנו".

מן העדויות עולה כי המחבלים הגיעו לטווח של פחות מחמישה מטרים מהילדים המסתתרים, אך הלחימה בחניון מנעה מהם להיכנס מחדש לכיתות.

​החקירה העלתה עוד כי כשעתיים לפני מסע הרצח, התקשרה אמו של קלארק למשטרה ודיווחה כי בנה האובדני נעלם יחד עם חברו, מכוניתה וכמה מכלי הנשק שלה כשהם לבושים במדי הסוואה.

המשטרה הפעילה מערכות טכנולוגיות לאיתור לוחיות רישוי, אך הפיגוע החל בטרם אותרו. ברכבם של השניים נמצאו מכתב התאבדות, כיתובי שטנה על הרובים ומכל דלק ועליו מדבקה של ארגון האס-אס הנאצי.